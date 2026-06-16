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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "İstanbul hazır, Türkiye hazır"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Dünyanın en yeni ve modern spor tesislerine sahibiz. İstanbul, büyük uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusunda köklü ve gururlu bir geleneğe sahiptir. Avrupa'nın en iyi sporcularının 2027'de İstanbul'da buluşacak olması bizi çok heyecanlandırıyor. Kıtanın en iyi sporcularını, ülkemizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.” dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "İstanbul hazır, Türkiye hazır"

Bakan Bak, 22'si olimpik toplam 26 spor dalının yer alacağı İstanbul 2027'nin başlamasına bir yıl kala değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa’nın en başarılı sporcularını İstanbul’da buluşturacak organizasyon, 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenecek.

Bakan Bak, dünyanın en yeni ve modern spor tesislerine sahip olduklarını vurgulayarak "Ülkemiz, güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nı başarıyla gerçekleştirecektir." ifadelerinde bulundu.

Türkiye’nin spor altyapısı ve organizasyon deneyimine dikkati çeken Bakan Bak, İstanbul’un 2027 Avrupa Oyunları’na hazır olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye, son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen tesisleşme hamlesiyle, her türlü uluslararası spor organizasyonunda öne çıkan ve takdirle anılan bir ülke haline gelmiştir. Dünyanın en yeni ve modern spor tesislerine sahibiz. İstanbul, büyük uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusunda köklü ve gururlu bir geleneğe sahiptir. Avrupa'nın en iyi sporcularının 2027'de İstanbul'da buluşacak olması bizi çok heyecanlandırıyor. Kıtanın en iyi sporcularını, ülkemizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Ülkemiz, güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nı başarıyla gerçekleştirecektir."

Türkiye’nin bugüne kadar birçok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bakan Bak, İstanbul’un ve Türkiye’nin 2027 Avrupa Oyunları’na hazır olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Ülkemiz, pek çok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Avrupa Ligi finali düzenledik. 2027 UEFA Konferans Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Formula 1 gelecek yıldan itibaren ülkemizde düzenlenecek. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edeceğiz. Okçuluktan güreşe, yüzmeden boksa kadar pek çok şampiyona Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Ülkemize gelen kafileler memnuniyetle ayrılıyor. Her anlamıyla spora adanmış yönetim tarzı ve sporla güçlenen bir Türkiye var. Bütün bunları ortaya koyduğumuzda hazırız. İstanbul hazır, Türkiye hazır."

 

#2027 Avrupa Oyunları
#Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
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