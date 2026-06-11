Başkent yeni stadyumuna kavuşmaya hazırlanıyor

Bakan Kurum ve Bak’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen stadın görüntülerine yer verildi.

“Bu sahada daha nice ‘Bizim Çocuklar’ yetişecek”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başkentte yükselen yeni stadyumun Türk sporuna önemli katkı sunacağını belirterek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başkentin kalbinde yeni bir heyecan yükseliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile inşa ettiğimiz Ankara'nın yeni stadyumuna kavuşmaya çok az kaldı. Bu sahada daha nice 'Bizim Çocuklar' yetişecek."

“Dünyanın da gözdesi olacak”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Ankara’nın yeni stadyumuna kavuşması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kalbine yakışır dev eser hızla yükseliyor. Ankara'mıza ve Türk sporuna değer katacak stadyumumuza kavuşmaya çok az kaldı. Stadyumumuz tamamlandığında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gözdesi olacak."

Yeni stadyum kompleksinde çalışmalar aralıksız sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara’da 2018’de yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine TOKİ tarafından inşa edilen yeni stadyum kompleksinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının iş birliğiyle hayata geçirilen projede, büyük bölümü tamamlanan stadyum 160 bin metrekare kapalı alan üzerinde UEFA ve FIFA standartlarına uygun şekilde yükseliyor.

Kapasite 50 bine çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 45 bin olarak planlanan stadyum kapasitesi, uluslararası şampiyonalarda yarı final ve final maç organizasyonları için 50 bine çıkarıldı.

Stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve farklı branşlara yönelik spor salonları da bulunacak.

Ankara’da inşa edilen stadyum, ABD ve Çin’de bulunanların ardından, 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3’üncü proje olacak