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Bakan Kurum: "DOA sistemiyle 5 günde 7,6 milyon ambalaj toplandı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kapsamında ilk 5 günde 7 milyon 600 bin ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Sistemin kullanıcı sayısı ise 1 milyon 385 bini aştı.

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Bakan Kurum: "DOA sistemiyle 5 günde 7,6 milyon ambalaj toplandı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemine ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, DOA uygulamasının her geçen gün daha fazla vatandaş tarafından benimsendiğini belirterek, sistem sayesinde geri dönüşümde önemli bir ivme yakalandığını ifade etti.

Kurum, paylaşımında, “DOA artık yeni alışkanlığımız. Bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5’inci günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Atmıyor dönüştürüyor, çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Paylaşılan görselde, DOA sisteminin toplam kullanıcı sayısının 1 milyon 385 bin 673, toplanan ambalaj sayısının ise 7 milyon 600 bin olduğu bilgisi paylaşıldı.

DOA sistemiyle, depozitolu ambalajların geri dönüşüme kazandırılması hedeflenirken, çevrenin korunmasının yanı sıra vatandaşların ve ülke ekonomisinin de desteklenmesi amaçlanıyor.

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Murat Kurum
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