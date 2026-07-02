Bakan Kurum: "DOA ile ilk günde 1,5 milyon ambalaj toplandı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde uygulanmaya başlanan Depozito Yönetim Sistemi kapsamında Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinelerinin ilk gün verilerini paylaştı.

"Siz attınız, doğa kazandı"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, vatandaşların sisteme yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA’yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık. DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, ilk gün itibarıyla DOA dijital uygulamasını indiren kullanıcı sayısı 649 bin 244 oldu. DOA logolu 1 milyon 547 bin 850 adet cam, PET ve alüminyum içecek ambalajı toplanarak geri dönüşüm sürecine kazandırıldı.