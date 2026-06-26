Bakan Kurum: “Hedefimiz daha güvenli ve yaşanabilir şehirler inşa etmek”

Programda sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çeken Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ile sosyal konut projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Eylül ayında kiralık konutları teslim edeceğiz”

Bakan Kurum, sosyal konut projeleri kapsamında yürütülen çalışmalara değinerek, eylül ayında kiralık konutların ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.

Kurum, “Sosyal konutlarımızla hem vatandaşımızı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyoruz, hem deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemizde milletimizi sağlam yuvalara kavuşturuyoruz.” dedi.

Deprem süreci ve yeniden inşa çalışmaları

6 Şubat depremlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, afetin hem sosyal hem ekonomik açıdan büyük kayıplara yol açtığını belirtti.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, Hatay başta olmak üzere birçok ilde on binlerce konutun teslim edildiğini ve yeni yerleşim alanlarının oluşturulduğunu ifade etti.

“Kentsel dönüşüm ertelenebilecek bir mesele değildir”

Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Kurum, bunun ertelenebilir bir konu olmadığını belirtti.

Kurum, “Hedefimiz yalnızca riskli yapıları yenilemek değildir. Bizim hedefimiz, Türkiye Yüzyılı’nda daha güvenli, daha dirençli, daha çevreci ve daha yaşanabilir şehirler inşa etmektir.” ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık ve yeni çevre projeleri

Bakan Kurum, Sıfır Atık Hareketi ve Depozito Yönetim Sistemi’ne ilişkin de açıklamalarda bulundu.

1 Temmuz itibarıyla kurulacak DOA makineleriyle geri dönüşüm sürecinin güçlendirileceğini belirten Kurum, sistemin ekonomik ve çevresel katkı sağlayacağını söyledi.

Kurum, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.

COP31 vurgusu

Kurum, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31’in Antalya’da düzenleneceğini belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelenin artık kalkınma politikalarının merkezinde yer aldığını ifade etti.

Program, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla sona erdi.