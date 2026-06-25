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Bakan Kurum’dan Londra’da COP31 diplomasisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Londra’da düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu’nda iklim değişikliğiyle mücadele ve küresel iş birliği konularında önemli temaslarda bulundu.

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Bakan Kurum’dan Londra’da COP31 diplomasisi

İngiltere Kralı 3. Charles’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Bakan Kurum, Türkiye’nin COP31 yol haritasını anlatarak iklim krizine karşı somut eylem ve ortak irade çağrısında bulundu, katılımcıları Antalya’daki zirveye davet etti.

St. James Sarayı’nda kritik buluşma

Londra İklim Eylem Haftası kapsamında St. James Sarayı’nda gerçekleştirilen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu, dünya liderleri ve üst düzey temsilcileri bir araya getirdi.

İngiltere Kralı Charles III’ün ev sahipliğinde düzenlenen programa COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Türkiye’nin COP31 vizyonunu anlattı

Resepsiyonda söz alan Kurum, Türkiye’nin COP31 kapsamındaki hedefleri ile eylem gündeminin temel başlıklarını katılımcılarla paylaştı.

Kurum ayrıca Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi için uluslararası topluma davette bulundu.

Üst düzey isimler de katıldı

Programa Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile Barbados Başbakanı Mia Mottley de katılarak konuşma yaptı.

Kral Charles ile bir araya geldi

Bakan Kurum, resepsiyon kapsamında Kral Charles III ile görüşme gerçekleştirdi.

Program sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“İngiltere Kralı III. Charles’ın ev sahipliğinde düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu’na katılarak; iklim kriziyle mücadelede COP31 Başkanlığımızın yol haritasını paylaştık.”

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