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AjansHaber Gündem 8 ilde terörle mücadele operasyonu

8 ilde terörle mücadele operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van’da yürütülen arazi taramalarında 34 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

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8 ilde terörle mücadele operasyonu

Türkiye genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar aralıksız devam ediyor. Jandarma İHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando birlikleri ve Güvenlik Korucuları sahada görev aldı.

34 mağara ve sığınak imha edildi

Bölgedeki terörden arındırılan alanlarda yapılan arama tarama faaliyetlerinde, geçmiş dönemlerde terör örgütlerince kullanıldığı değerlendirilen 34 mağara, sığınak ve barınma alanı kullanılamaz hale getirildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonlarda şu materyaller ele geçirildi:

• 2 roketatar
• 72 uzun namlulu silah
• 1 tabanca
• 14 el bombası
• 12 mayın ve el yapımı patlayıcı
• 1.189 ağır silah mühimmatı
• 2.100 elektrikli fünye
• 4 telsiz
• 3 jeneratör
• 14.040 çeşitli mühimmat
• 197 kilogram kimyasal madde
 

Güvenlik vurgusu

Güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgede yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

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