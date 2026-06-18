8 ilde terörle mücadele operasyonu

Türkiye genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar aralıksız devam ediyor. Jandarma İHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando birlikleri ve Güvenlik Korucuları sahada görev aldı.
34 mağara ve sığınak imha edildi
Bölgedeki terörden arındırılan alanlarda yapılan arama tarama faaliyetlerinde, geçmiş dönemlerde terör örgütlerince kullanıldığı değerlendirilen 34 mağara, sığınak ve barınma alanı kullanılamaz hale getirildi.
Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Operasyonlarda şu materyaller ele geçirildi:
• 2 roketatar
• 72 uzun namlulu silah
• 1 tabanca
• 14 el bombası
• 12 mayın ve el yapımı patlayıcı
• 1.189 ağır silah mühimmatı
• 2.100 elektrikli fünye
• 4 telsiz
• 3 jeneratör
• 14.040 çeşitli mühimmat
• 197 kilogram kimyasal madde
Güvenlik vurgusu
Güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgede yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.