QS 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı: Türkiye’den 6 üniversite ilk 500’de

QS sıralaması akademik itibar, işveren itibarı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, uluslararası akademik ağ, sürdürülebilirlik ve mezun istihdamı gibi kriterler üzerinden oluşturuldu. Bu yıl toplam 106 ülkeden 1504 üniversite değerlendirildi.

Türkiye’den 6 üniversite ilk 500’de

Sıralamada Türkiye’nin en yüksek derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi elde etti ve 279. sıraya yükseldi.

İlk 500’e giren Türk üniversiteleri şöyle sıralandı:

İstanbul Teknik Üniversitesi – 279

Orta Doğu Teknik Üniversitesi – 305

Koç Üniversitesi – 329

Boğaziçi Üniversitesi – 345

Sabancı Üniversitesi – 357

Bilkent Üniversitesi – 454

İlk 1000’de 11 Türk üniversitesi

İlk 1000’de ayrıca Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi gibi kurumlar da yer aldı.

Diğer üniversiteler ise 1000–1500 bandında konumlandı.

İşveren itibarı alanında güçlü performans

“İşveren itibarı” kategorisinde Türk üniversiteleri dikkat çekti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 63., İstanbul Teknik Üniversitesi 73. ve Boğaziçi Üniversitesi 75. sırada yer alarak dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girdi.

Boğaziçi Üniversitesi ayrıca mezun istihdam başarısında dünya genelinde 93. sıraya yükseldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türk üniversitelerinin uluslararası sıralamalardaki yükselişine ilişkin değerlendirmesinde, son yıllarda uygulanan kalite odaklı politikalar, araştırma kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar, uluslararasılaşma stratejileri ve üniversite–sektör iş birliklerinin bu başarıda etkili olduğunu belirtti.

Açıklamada, Türk üniversitelerinin akademik üretimlerinin yanı sıra mezunlarının iş dünyasında gördüğü karşılığın da küresel ölçekte artış gösterdiği vurgulandı.