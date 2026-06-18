Fenerbahçe’de 4. İsmail Kartal dönemi başladı

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli ekipte yeniden göreve gelen Kartal, Fenerbahçe’deki önceki 3 döneminde de Süper Lig’i 2. sırada tamamladı.

Dirk Kuyt, Kartal’ın yardımcısı oldu

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertli takımın teknik ekibine katıldı. Kuyt, yeni dönemde teknik direktör İsmail Kartal’ın yardımcılığını üstlenecek.

İlk döneminde Süper Kupa kazandı

İsmail Kartal, Fenerbahçe A Takımı’ndaki ilk teknik direktörlük deneyimini 2014-2015 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Süper Lig’de 34 maça çıkan Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Sarı-lacivertli ekip, bu dönemde ligde 74 puan toplarken sezonu Galatasaray’ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamladı. Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, sezon başında TFF Süper Kupa’da Galatasaray’ı mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

İkinci döneminde takımı 5. sıradan 2. sıraya taşıdı

İsmail Kartal, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe’de yeniden göreve geldi. Sarı-lacivertliler, Kartal göreve geldiğinde ligin 20. haftası itibarıyla 32 puanla 5. sırada yer alıyordu.

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 18 lig maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 41 puan toplayan sarı-lacivertliler, sezonu Trabzonspor’un 8 puan gerisinde 2. sırada bitirdi.

Üçüncü döneminde 99 puan topladı

İsmail Kartal, 2023-2024 sezonunda Jorge Jesus’un ayrılığının ardından Fenerbahçe’de üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirildi.

Sarı-lacivertli ekip, Kartal yönetiminde Süper Lig’de çıktığı 38 maçta 31 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, 99 puan topladığı sezonu yine 2. sırada tamamladı.

İsmail Kartal kimdir?

15 Haziran 1961’de İstanbul’da dünyaya gelen İsmail Kartal, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Fenerbahçe forması giydi. 1983-1993 yılları arasında sarı-lacivertli takımda görev yapan Kartal, futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlığa yöneldi.

Fenerbahçe’de Joachim Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’ın yardımcılığını yapan Kartal, 2014-2015 sezonunda ilk kez sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğüne getirildi. Daha sonra Eskişehirspor, Gaziantep, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor gibi takımlarda görev alan deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli takımda 4. kez teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

“Başkanımızla çok özel ilişkimiz var”

Fenerbahçe’ye yeniden dönmekten dolayı duygulu ve mutlu olduğunu söyleyen İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ile arasında özel bir ilişki bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanın dün arayarak "Oğlum nasılsın?" demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim."

İsmail Kartal, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Camiamıza bir borcumuz var, bunu ödeyemedik. Üç dönemimin ikisinde şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Bu tescillenmiş bir durum. 99 puan ve 99 gollü sezonu hatırlayın, biz nasıl futbol oynattıysak, Avrupa'daki büyük takımların oynadığı futbolun benzeriydi."