Dünya Kupası’nda tarihi gece: Messi rekora ortak oldu

Fransa 3-1 Senegal

I Grubu’nda Fransa ile Senegal, New Jersey Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 22.00’de başlayan mücadeleyi Fransa 3-1 kazandı. Fransa, 66. dakikada Kylian Mbappe’nin golüyle öne geçti. 82. dakikada Bradley Barcola farkı 2’ye çıkardı. Senegal, 90+5. dakikada Ibrahim Mbaye ile farkı 1’e indirdi. Fransa, 90+6. dakikada Mbappe’nin attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Irak 1-4 Norveç

I Grubu’nun diğer maçında Irak ile Norveç, Boston Stadı’nda karşılaştı. TSİ 01.00’de başlayan mücadelede Norveç, Irak’ı 4-1 mağlup etti. Norveç, 29. dakikada Erling Haaland’ın golüyle 1-0 öne geçti. Irak, 39. dakikada Aymen Hussein’in golüyle beraberliği yakaladı. Norveç, 43. dakikada Haaland’ın ikinci golüyle yeniden öne geçti. 76. dakikada Leo Ostigard farkı 2’ye çıkarırken, 90+6. dakikada Aymen Hussein’in kendi kalesine attığı golle Norveç mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Arjantin 3-0 Cezayir

J Grubu’nda Arjantin ile Cezayir, Kansas City Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 04.00’te başlayan mücadeleyi son şampiyon Arjantin 3-0 kazandı. Arjantin’de Lionel Messi, 17, 60 ve 76. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Cezayir karşısında rahat bir oyun ortaya koyan Arjantin, turnuvadaki ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin gol krallığı zirvesine ortak oldu

Kansas City’de oynanan karşılaşmada sahaya çıkarak 6 farklı Dünya Kupası’nda forma giyen ilk futbolcu unvanını alan Lionel Messi, Cezayir karşısında attığı 3 golle rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 16’ya yükselten Arjantinli yıldız, turnuva tarihinin en golcü oyuncuları listesinde Alman futbolcu Miroslav Klose ile zirveyi paylaştı.

Avusturya 3-1 Ürdün

J Grubu’nun diğer karşılaşmasında Avusturya ile Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı’nda karşılaştı. TSİ 07.00’de başlayan mücadeleyi Avusturya 3-1 kazandı. Avusturya, 20. dakikada Romano Schmid’in golüyle öne geçti. Ürdün, ikinci yarının başında 50. dakikada Ali Olwan ile skoru eşitledi. Avusturya, 76. dakikada Yazan Al-Arab’ın kendi kalesine attığı golle yeniden üstünlüğü yakaladı. 90+12. dakikada Marko Arnautovic’in penaltıdan attığı golle Avusturya sahadan 3-1 galip ayrıldı.