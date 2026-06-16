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AjansHaber Spor Dünya Kupası’nda beraberlik gecesi: 4 maçta kazanan çıkmadı

Dünya Kupası’nda beraberlik gecesi: 4 maçta kazanan çıkmadı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda 15 Haziran programı geride kaldı. Gün boyunca oynanan 4 karşılaşmanın tamamı beraberlikle sonuçlandı. Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası tarihindeki ilk maçında İspanya’dan puan alarak dikkat çekerken, Belçika-Mısır, Suudi Arabistan-Uruguay ve İran-Yeni Zelanda maçlarında da kazanan çıkmadı.

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Dünya Kupası’nda beraberlik gecesi: 4 maçta kazanan çıkmadı

İspanya 0-0 Yeşil Burun Adaları 

H Grubu’nda İspanya ile Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 19.00’da başlayan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıkan Yeşil Burun Adaları, İspanya karşısında sahadan 1 puanla ayrılarak turnuvaya dikkat çeken bir başlangıç yaptı. 

40 yaşındaki Vozinha Dünya Kupası’na damga vurdu

İspanya karşısında Yeşil Burun Adaları’nın kalesini koruyan Vozinha, yaptığı 7 kurtarışla maçın dikkat çeken ismi oldu. Özellikle ikinci yarıda İspanya’nın artan baskısı karşısında kritik müdahalelere imza atan 40 yaşındaki kaleci, performansıyla karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi.

Vozinha, bu karşılaşmayla Dünya Kupası tarihine de geçti. Tecrübeli kaleci, turnuvadaki ilk maçında kalesini gole kapatan en yaşlı kaleci olarak kayıtlara geçti.

Belçika 1-1 Mısır 

G Grubu’nda Belçika ile Mısır, Seattle Stadı’nda karşılaştı. TSİ 22.00’de başlayan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Mısır, 20. dakikada Emam Ashour’un golüyle öne geçti. Belçika ise ikinci yarıda oyuna dahil olan Romelu Lukaku’nun baskısıyla 66. dakikada Mohamed Hany’nin kendi kalesine gönderdiği top sonrası beraberliği yakaladı.

Suudi Arabistan 1-1 Uruguay 

H Grubu’nda Suudi Arabistan ile Uruguay, Miami Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 01.00’de başlayan mücadele 1-1 sona erdi. Suudi Arabistan, 41. dakikada Abdulelah Al Amri’nin golüyle öne geçti. Uruguay, 80. dakikada Maxi Araujo’nun kaydettiği golle beraberliği yakaladı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. 

İran 2-2 Yeni Zelanda 

G Grubu’nda İran ile Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı’nda karşılaştı. TSİ 04.00’te başlayan mücadelede iki takım sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Yeni Zelanda’nın gollerini Elijah Just kaydetti. İran ise Ramin Rezaeian ve Mohammad Mohebbi’nin golleriyle iki kez geri düştüğü maçta beraberliği yakaladı.

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