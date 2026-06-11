Dünya Kupası’nda ilk zafer ev sahibinin: Meksika 2-0 Güney Afrika

Futbolun en büyük organizasyonu, Mexico City’deki Estadio Azteca’da Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan karşılaşma öncesinde düzenlenen törenle başladı. Maçtan yaklaşık 2 saat önce gerçekleştirilen törende tribünleri dolduran futbolseverlere görsel şölen sunuldu.
Ev sahibi Meksika, taraftar desteğini arkasına alarak karşılaşmaya etkili başladı. İlk dakikalardan itibaren rakip yarı alanda baskı kuran Meksika, 9. dakikada Quinones’in golüyle 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, devre arasına 1-0 önde girdi.
İkinci yarının başında Güney Afrika’nın 10 kişi kalmasıyla Meksika sahadaki üstünlüğünü artırdı. Eksik rakibi karşısında baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 66. dakikada Jimenez’in golüyle farkı 2’ye çıkardı.
Maçın son bölümünde Güney Afrika’da Zwane, 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Meksika’da ise Cesar Montes kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 10 kişi tamamlamasına rağmen sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Meksika Dünya Kupası tarihine geçti
2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ülkelerden Meksika, organizasyon tarihinde özel bir başarıya imza attı.
1970 ve 1986’nın ardından 2026’da da turnuvaya ev sahipliği yapan Meksika, Dünya Kupası’nı 3 kez düzenleyen ilk ülke olarak tarihe geçti.
Yeni maç önü seremonisi ilk kez uygulandı
FIFA’nın daha önce duyurduğu yeni maç önü seremonisi, Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla hayata geçirildi.
Seremonide maç kadrosunda yer alan futbolcular orta yuvarlağın etrafında dizilirken, iki ülkenin bayrakları açıldı ve milli marşlar okundu.