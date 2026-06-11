12 Haziran 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
11:26 Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: “Bizim için şampiyonluk normalleşti”
11:22 İstanbul’da uyuşturucu soruşturması: 9 tutuklama, 14 şüpheliye adli kontrol
23:02 Real Madrid’de 2. Mourinho dönemi başlıyor
22:22 Dünya Kupası’nda ilk zafer ev sahibinin: Meksika 2-0 Güney Afrika
AjansHaber Spor Dünya Kupası’nda ilk zafer ev sahibinin: Meksika 2-0 Güney Afrika

Dünya Kupası’nda ilk zafer ev sahibinin: Meksika 2-0 Güney Afrika

2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılış maçında Meksika, Güney Afrika’yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Dünya Kupası’nda ilk zafer ev sahibinin: Meksika 2-0 Güney Afrika

Futbolun en büyük organizasyonu, Mexico City’deki Estadio Azteca’da Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan karşılaşma öncesinde düzenlenen törenle başladı. Maçtan yaklaşık 2 saat önce gerçekleştirilen törende tribünleri dolduran futbolseverlere görsel şölen sunuldu.

Ev sahibi Meksika, taraftar desteğini arkasına alarak karşılaşmaya etkili başladı. İlk dakikalardan itibaren rakip yarı alanda baskı kuran Meksika, 9. dakikada Quinones’in golüyle 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarının başında Güney Afrika’nın 10 kişi kalmasıyla Meksika sahadaki üstünlüğünü artırdı. Eksik rakibi karşısında baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 66. dakikada Jimenez’in golüyle farkı 2’ye çıkardı.

Maçın son bölümünde Güney Afrika’da Zwane, 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Meksika’da ise Cesar Montes kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 10 kişi tamamlamasına rağmen sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Meksika Dünya Kupası tarihine geçti

2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ülkelerden Meksika, organizasyon tarihinde özel bir başarıya imza attı.

1970 ve 1986’nın ardından 2026’da da turnuvaya ev sahipliği yapan Meksika, Dünya Kupası’nı 3 kez düzenleyen ilk ülke olarak tarihe geçti.

Yeni maç önü seremonisi ilk kez uygulandı

FIFA’nın daha önce duyurduğu yeni maç önü seremonisi, Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla hayata geçirildi.

Seremonide maç kadrosunda yer alan futbolcular orta yuvarlağın etrafında dizilirken, iki ülkenin bayrakları açıldı ve milli marşlar okundu.

#2026 Fıfa Dünya Kupası
Başkent yeni stadyumuna kavuşmaya hazırlanıyor
Başkent yeni stadyumuna kavuşmaya hazırlanıyor
#Spor / 11 Haziran 2026
2026 Dünya Kupası’nda perde açılıyor
2026 Dünya Kupası’nda perde açılıyor
#Spor / 11 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son sınavına Venezuela karşısında çıkacak
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son sınavına Venezuela karşısında çıkacak
Fenerbahçe’de seçim yarışı transfer vaatleriyle kızıştı
Fenerbahçe’de seçim yarışı transfer vaatleriyle kızıştı
Fenerbahçe’nin yeni sezon kamp programı belli oldu
Fenerbahçe’nin yeni sezon kamp programı belli oldu
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano İstanbul’a geldi
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano İstanbul’a geldi
Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano dönemi başlıyor
Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano dönemi başlıyor
Gündem
Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı
Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı
Yaşam
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Efsane kaleci Oliver Kahn’dan Galatasaray’a ziyaret
Efsane kaleci Oliver Kahn’dan Galatasaray’a ziyaret
Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi
Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.