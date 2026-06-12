İstanbul’da uyuşturucu soruşturması: 9 tutuklama, 14 şüpheliye adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 10’u tutuklama, 13’ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

9 şüpheli hakkında tutuklama kararı

Sulh ceza hakimliğince yapılan değerlendirme sonucunda 9 şüphelinin tutuklanmasına hükmedildi. Tutuklanan isimler şöyle sıralandı:

• Tolga Çam

• Murat Saygı

• Enis Ahmet Onat

• Emre Tari

• Hasan Vatan

• Reyhan Küçükyeğen

• Mehmet Yıldız

• Tessy Ramos Correia

• Rafet Eren Yorulmazer

Ünlü isimlere adli kontrol

Soruşturma kapsamında yer alan ve aralarında sanat ve magazin dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Adli kontrol kararı verilen isimler arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Ozan Doğulu, Ayşe Hatun Önal ve Berdan Mardini gibi isimler yer aldı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.