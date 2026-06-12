Kanada Başbakanı Carney: “Türkiye önemli bir stratejik müttefik”

Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye’yi “inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki” ve “önemli bir bölgesel güç” olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin NATO içindeki rolüne dikkat çeken Carney, “Türkiye, inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bölgesel etkisine de vurgu yapan Carney, Balkanlar’dan Orta Doğu’ya ve Kafkaslar’a uzanan geniş coğrafyada Türkiye’nin en önemli stratejik ortaklardan ve güçlerden biri olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirten Carney, “(Türkiye ile) derinleşen bir ilişkimiz var.” dedi.

Carney ayrıca, Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılacağını ve yıl sonuna doğru Türkiye’yi yeniden ziyaret etmeyi planladığını ifade etti.