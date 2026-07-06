NATO Daimi Temsilcileri Anıtkabir’i ziyaret etti

Lüksemburg’un NATO Daimi Temsilcisi Stephan Frederic Müller başkanlığındaki heyet, mozoleye çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir’de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret kapsamında Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Müller, heyet adına şu ifadeleri kaydetti:

“Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu babasının mirasını onurlandırmak ve aziz hatıranız huzurunda milletinize duyduğumuz kalıcı saygıyı yeniden teyit etmek üzere birlik içinde toplandık. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinde, yüzyıllık ilkeniz olan ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ sözünün İttifakımızın ruhunun özünü nasıl yansıttığını ve yolumuzu nasıl aydınlattığını düşünüyoruz. NATO Ankara Zirvesi münasebetiyle büyük milletinizi ziyaret etme fırsatı dolayısıyla memnuniyetimizi bildiririz.”