Türkiye'nin otomobiline NATO görevi: Liderleri TOGG taşıyacak

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi hazırlıklar sürerken, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG T10X'in özel olarak tasarlanan limuzin modelleri protokol filosuna dahil edildi.
Hazırlanan araçların, zirve alanındaki kısa mesafeli ulaşımlarda saatte yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet vereceği öğrenildi.
Araçların, belirlenen protokol güzergahları arasında kontrollü şekilde görev yapması bekleniyor.
Renkleri özel olarak seçildi
NATO Zirvesi için görevlendirilen araçların modeli kadar tasarımı da dikkat çekti. Dünya liderlerini taşıyacak araçlarda, Türk bayrağına ait renkler ve Türk milletine ait semboller tercih edildi.
ATO Congresium önünde görüntülenen 10 limuzinin, kırmızı-beyaz renkler ile turkuaz tonlarında motiflerin yer aldığı farklı tasarımlardan oluştuğu görüldü.