NATO Genel Sekreteri Rutte: "Ankara Zirvesi verilen sözlerin hayata geçirileceği bir zirve olacak"

NATO tarafından sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülü mesajında Brüksel’deki NATO Karargahı'ndan seslenen Rutte, Ankara’ya hareket etmek üzere olduğunu ifade etti.

“Tam zamanında geldiniz çünkü ben yola çıkmak üzereydim. Bu binadaki birçok kişi Ankara’ya gidiyor.” diyen Rutte, iki gün sürecek zirvenin somut sonuçlar üretmeyi hedeflediğini vurguladı.

“Verilen sözlerin yerine getirilmesi gerekiyor”

Geçen yıl düzenlenen Lahey Zirvesi’nde alınan kararların artık uygulama aşamasına geçmesi gerektiğini belirten Rutte, şunları söyledi:

“Geçen yıl Lahey’de çok şey yaptık ama şimdi orada verilen sözleri yerine getirmemiz gerekiyor. Bu da harcamalar anlamına geliyor. Tüm ülkelerin yüzde 5’lik hedefe ulaşma yolunda olduğundan emin olmak için güvenilir harcama planlarını görüşmemiz gerekecek.”

Savunma sanayi ve Ukrayna gündemin ön sıralarında

Savunma sanayisindeki üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik olumlu gelişmeler yaşandığını ifade eden Rutte, Ukrayna’ya desteğin de zirvenin temel başlıklarından biri olacağını belirtti.

Rutte, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Ukrayna’nın mücadelede olabildiğince güçlü kalması ve elbette barış görüşmeleri başladığında mümkün olan en iyi konumda bulunması için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmak gerekiyor.”

Mesajını, “Ben de şimdi ayrılıyorum ve Ankara’da görüşmek üzere.” sözleriyle tamamlayan Rutte, zirvenin önemine dikkat çekti.

32 müttefik ülke Ankara’da buluşacak

Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi‘ne NATO’nun 32 üye ülkesinin liderlerinin yanı sıra Asya-Pasifik bölgesinden bazı ortak ülkelerin temsilcileri ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin de aralarında bulunduğu davetlilerin katılması bekleniyor.

Zirvenin ilk gününde liderler, bugüne kadarki en kapsamlı NATO Savunma Sanayi Forumu kapsamında bir araya gelecek. İkinci gün ise devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek oturumlarda ittifakın geleceğine ilişkin kritik başlıklar ele alınacak.

Savunma harcamaları ve “NATO 3.0” vizyonu masada

Ankara Zirvesi’nin ana gündem maddeleri arasında müttefik ülkelerin savunma harcamalarının artırılması, savunma sanayi üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesi ve Avrupa’nın konvansiyonel savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesini öngören “NATO 3.0” vizyonunun şekillendirilmesi yer alıyor.

Transatlantik ilişkilerde son dönemde yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen, zirvede müttefiklerin birlik ve dayanışma mesajı vermesi de en önemli beklentiler arasında bulunuyor.

Uluslararası medya kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği Ankara Zirvesi’nin, NATO tarihindeki en yüksek basın katılımına sahne olması bekleniyor.