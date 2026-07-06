Dünyada bu hafta sanatın nabzı festivaller, konserler ve sergilerle atacak

İsviçre’nin Zürih kentinde 6-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Zürih Edebiyat Festivali, uluslararası yazarlar, şairler ve okurları bir araya getirecek. Festival kapsamında söyleşiler, yazar okuma etkinlikleri ve edebiyat buluşmaları düzenlenecek.

İngiltere’de devam eden Bradford Edebiyat Festivali ise 12 Temmuz’a kadar paneller, söyleşiler, imza günleri ve yazar buluşmalarına ev sahipliği yapacak.

İrlanda’da gerçekleştirilecek West Cork Edebiyat Festivali de 10-17 Temmuz tarihleri arasında edebiyat dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak.

Film festivalleri sinemaseverleri ağırlayacak

Avustralya’da düzenlenen Melbourne Belgesel Film Festivali, ay sonuna kadar dünyanın farklı ülkelerinden belgesel yapımları izleyiciyle buluşturmayı sürdürecek.

İrlanda’daki 38. Galway Film Festivali yarın başlayacak ve 12 Temmuz’a kadar devam edecek.

Çekya’da düzenlenen 60. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali 11 Temmuz’da sona erecek.

Hırvatistan’daki 73. Pula Film Festivali ise 9-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ABD sinemalarında yeni filmler vizyona girecek

ABD’de 10 Temmuz’da komedi filmi “The Invite”, Disney’nin canlı aksiyon uyarlaması “Moana”, korku yapımı “Evil Dead Burn”, romantik komedi “Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass” ile “Night Nurse”, “Baby Doe” ve “Si Du” sinemaseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü sanatçılar sahnede olacak

Hırvatistan’da Ultra Europe elektronik müzik festivali 10-12 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Danimarka’da Kopenhag Caz Festivali 12 Temmuz’a kadar devam ederken, Portekiz’de NOS Alive Festival 9-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Romanya’da Sokak Müziği Festivali, İskoçya’da ise Tiree Müzik Festivali 10-12 Temmuz’da müzikseverleri ağırlayacak.

Kanadalı sanatçı The Weeknd, 8, 10, 11 ve 12 Temmuz’da Fransa’nın başkenti Paris’teki Stade de France’ta konser verecek.

Rock grubu Scorpions, 60. yıl turnesi kapsamında 8 Temmuz’da Portekiz’in Lizbon kentinde sahne alacak.

Uluslararası turnelerini sürdüren Bad Bunny, Bruno Mars, Ariana Grande, Iron Maiden ve Katy Perry de hafta boyunca Avrupa ve ABD’nin çeşitli kentlerinde konserler verecek.

Yaz festivalleri kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 6-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek WARM Festival, çatışma, toplumsal hafıza ve direniş temalarını sergiler, film gösterimleri, müzik performansları ve söyleşilerle ele alacak.

Hırvatistan’ın önemli kültür organizasyonlarından Dubrovnik Yaz Festivali 10 Temmuz’da başlayacak ve 25 Ağustos’a kadar devam edecek.

Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen Bali Sanat Festivali ise 11 Temmuz’da sona erecek.

Dünyanın önemli müzelerinde dikkat çeken sergiler

Londra’daki Tate Modern, Tracey Emin, Frida: The Making of an Icon ve Julio Le Parc sergilerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Victoria and Albert Museum’da ise “Schiaparelli: Fashion Becomes Art”, “The Music is Black: A British Story” ve “Rising Voices: Contemporary Art from Asia, Australia and the Pacific” başlıklı sergiler ziyaret edilebilecek.

Paris’teki Grand Palais’de “Matisse: 1941-1954”, “Hilma af Klint: Paintings for the Temple (1906-1915)”, “Wael Shawky: Drama 1882” ve “Laure Prouvost: We Felt A Star Dying” sergileri sanatseverleri ağırlayacak.

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki ROSPHOTO Devlet Müzesi ve Sergi Merkezi‘nde ise çağdaş Türk fotoğraf sanatçısı Kamil Fırat‘ın “Türkiye Hakkında” başlıklı sergisi 23 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek. Anadolu’nun farklı bölgelerinde uzun yıllar boyunca çekilen yüzü aşkın fotoğrafın yer aldığı sergi, uluslararası sanat izleyicisiyle buluşmayı sürdürüyor.