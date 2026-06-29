İstanbul Devlet Tiyatrosu “Lysistrata” ile Bulgaristan’da sahne aldı

Türkiye’nin Filibe Başkonsolosluğu himayesinde, Kırcaali Belediyesi ve Kırcaali Tiyatro-Müzik Merkezi’nin katkılarıyla sahnelenen oyun, ücretsiz olarak izleyiciye sunuldu.

Antik Yunan eserine modern yorum

Antik Yunan yazarı Aristophanes’in kaleme aldığı “Lysistrata” adlı oyun, Barış Erdenk yönetmenliğinde sahnelendi.

Oyun, MÖ 490-478 yıllarındaki Yunan-Pers savaşlarının ardından Yunanistan’ın iki büyük gücü olan Atina ile Sparta arasındaki iktidar mücadelesini konu alıyor.

“Türk kültürüyle bağların korunması hedefleniyor”

Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, oyun öncesinde yaptığı konuşmada, etkinliğin kültürel bağların güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Manav, “Devlet Tiyatrolarından gelen ekibimiz de bunu yakından gördü ve burada bulunmaktan büyük memnuniyet duydu. Bunun bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Türkçe tiyatro oyunlarının Kırcaali’de sahnelenmesini önemsediklerini belirten Manav, ortak turne ve festivaller düzenlenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Manav, “İnşallah bu başlangıçla yeni bir yol açacağız. Burada sahneleyeceğimiz oyunların ardından Ankara ve İstanbul’da da iadeiziyaret niteliğinde buluşacağız.” diye konuştu.

Oyun ayakta alkışlandı

Gösteri sonunda oyuncular izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı ve sahneye çıkarak seyirciyi selamladı.