DSÖ açıkladı: Hantavirüs salgınında sona yaklaşılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs salgınına ilişkin son durumun istikrarlı olduğunu ve salgının sona yaklaştığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda bandıralı “MV Hondius” yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin bilgi verdi.

Salgının ilk aşamasında Güney Afrika’da belirlenen 2 vakanın tüm temaslılarının takip süreçlerinin tamamlandığını ve yeni vaka bildirilmediğini aktaran Ghebreyesus, şu açıklamalarda bulundu:

“MV Hondius mürettebatı dahil İspanya ve Hollanda'daki herkesin karantina ve takip süreçleri tamamlandı. 25 Haziran itibarıyla 30 temaslı hala takip altında."

Ghebreyesus, hantavirüs vakalarının toplam sayısının 13’te kaldığını, vakalardan 3’ünün ölümle sonuçlandığını kaydetti.

"Durum istikrarlı ve salgın sona yaklaşıyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, salgına müdahalede görev alan ülkelere iş birlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Hantavirüs nedir?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Virüs, kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunmasıyla, bazı durumlarda ise kemirgen ısırığı veya tırmalamasıyla bulaşabiliyor.

Ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtilere neden olan hantavirüs, solunum yetmezliğine yol açabiliyor. Hastalık, bazı vakalarda iç kanama ve böbrek yetmezliğiyle de seyredebililiyor.