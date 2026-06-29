29 Haziran 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile telefonda görüştü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa-Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor"
12:43 DSÖ açıkladı: Hantavirüs salgınında sona yaklaşılıyor
11:01 Kanada uzatmalarda güldü: Kanada 1-0 Güney Afrika
AjansHaber Gündem DSÖ açıkladı: Hantavirüs salgınında sona yaklaşılıyor

DSÖ açıkladı: Hantavirüs salgınında sona yaklaşılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, MV Hondius yolcu gemisindeki hantavirüs vakalarına ilişkin durumun istikrarlı seyrettiğini, toplam vaka sayısının 13’te kaldığını ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yayınlanma
14
DSÖ açıkladı: Hantavirüs salgınında sona yaklaşılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs salgınına ilişkin son durumun istikrarlı olduğunu ve salgının sona yaklaştığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda bandıralı “MV Hondius” yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin bilgi verdi.

Salgının ilk aşamasında Güney Afrika’da belirlenen 2 vakanın tüm temaslılarının takip süreçlerinin tamamlandığını ve yeni vaka bildirilmediğini aktaran Ghebreyesus, şu açıklamalarda bulundu:

“MV Hondius mürettebatı dahil İspanya ve Hollanda'daki herkesin karantina ve takip süreçleri tamamlandı. 25 Haziran itibarıyla 30 temaslı hala takip altında."

Ghebreyesus, hantavirüs vakalarının toplam sayısının 13’te kaldığını, vakalardan 3’ünün ölümle sonuçlandığını kaydetti.

"Durum istikrarlı ve salgın sona yaklaşıyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, salgına müdahalede görev alan ülkelere iş birlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Hantavirüs nedir?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Virüs, kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunmasıyla, bazı durumlarda ise kemirgen ısırığı veya tırmalamasıyla bulaşabiliyor.

Ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtilere neden olan hantavirüs, solunum yetmezliğine yol açabiliyor. Hastalık, bazı vakalarda iç kanama ve böbrek yetmezliğiyle de seyredebililiyor.

#dsö
#dünya sağlık örgütü
DSÖ duyurdu: Avrupa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 1300’den fazla kişi öldü
DSÖ duyurdu: Avrupa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 1300’den fazla kişi öldü
#Dünya / 28 Haziran 2026
DSÖ duyurdu: KDC'de Ebola salgınında 267 kişi hayatını kaybetti
DSÖ duyurdu: KDC'de Ebola salgınında 267 kişi hayatını kaybetti
#Dünya / 23 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
Spor
2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor
2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor
Gündem
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
TÜBİTAK’ın yerli yapay zeka modeli BİLGE genel kullanıma hazırlanıyor
TÜBİTAK’ın yerli yapay zeka modeli BİLGE genel kullanıma hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dünyası Haftası’na mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dünyası Haftası’na mesaj
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.