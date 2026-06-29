Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dünyası Haftası’na mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de düzenlenen Türk Dünyası Haftası’nın açılışına mesaj gönderdi.

"Türkiye'nin samimi arzusu Türk Yüzyılı’nı inşa etmesidir"

Cumhurbaşkanı, Türk dünyasında kurumsal iş birliğinin güçlenmesine ve ortak kültürel mirasın geleceğe taşınmasına ilişkin mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türk dünyasındaki kurumsal iş birliğimizin tezahürleri olan Türk iş birliği teşkilatları bünyesindeki faaliyetlerimizi büyük mütefekkir İsmail Gaspıralı’nın ‘dilde, fikirde, işte birlik’ şiarından da ilham alarak her geçen gün derinleştiriyor ve çeşitlendiriyoruz. Türkiye’nin en samimi arzusu Türk dünyasının ortak tarihimize, dilimize ve kültürümüze sahip çıkması, kadim geçmişimizden aldığımız güç ile Türk Yüzyılı’nı inşa etmesidir.”

Kurultay vurgusu ve ortak miras

Cumhurbaşkanı, mesajında Birinci Türkoloji Kurultayı’na ve ortak tarih bilincine dikkat çekerek, Ankara’da düzenlenecek zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

“Bakü Kurultayı’nın bizlere miras bıraktığı bu ülküyü gönül coğrafyamızın her köşesinde yaşatmak, güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bağlamda önümüzdeki sonbaharda düzenleyeceğimiz ve dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devralacağımız Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi’ni, Türk dünyasını bütünleştirme hedefimize yön verecek bir dönem noktası haline getirmek için var gücümüzle çalışmaktayız.”

Azerbaycan’a teşekkür

Cumhurbaşkanı, Türk dünyasının ortak tarih bilinci ve kurumsal iş birliğine dikkat çekerek Azerbaycan’ın rolünü vurguladı:

“Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının en güçlü savunucularından biri olan Azerbaycan bugün de Türk devletlerinin ortak hedeflerine katkı sunmaya devam etmektedir. Bu düşüncelerle bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen can Azerbaycan’ın tüm kurum ve kuruluşlarını tebrik ediyorum. Kongre vesilesiyle Birinci Türkoloji Kurultayı’na katılan ecdadımızı rahmetle anıyor, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyorum.”