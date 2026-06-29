İstanbul’da NATO Parlamenter Zirvesi 28 Haziran'da başladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi başladı. Zirveye 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerden üst düzey parlamenterler ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılıyor.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılması öncesinde gerçekleştirilen zirve, NATO üyesi ülkelerin parlamento başkanlarını İstanbul’da bir araya getirdi.

20 meclis başkanı İstanbul’da buluştu

Zirveye 20 meclis başkanının yanı sıra 3 meclis başkanvekili, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello, NATO Genel Sekreter Vekili Radmila Shekerinska, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ile müttefik ülkelerin ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katılıyor.

Arnavutluk, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, İtalya, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz ve Slovakya’dan meclis başkanları İstanbul’daki zirvede yer alıyor.

Parlamenter iş birliği vurgusu

NATO Parlamenter Asamblesi tarafından 2024 yılından itibaren ev sahibi ülkelerle iş birliği içinde düzenlenmeye başlanan zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde eşgüdümün güçlendirilmesi açısından önemli bir platform olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılarla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirve kapsamında verilecek resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve hitapta bulunması bekleniyor.

Baykar Milli Teknoloji Merkezi ziyareti

Program kapsamında katılımcılara Baykar Milli Teknoloji Merkezi’ne saha ziyareti gerçekleştirileceği, burada savunma teknolojileri ve yenilikçi projelere ilişkin bilgi verileceği kaydedildi.

Zirvenin, ABD ve Belçika’nın ardından üçüncü NATO Parlamenter Zirvesi olduğu bildirildi.