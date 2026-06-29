29 Haziran 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile telefonda görüştü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa-Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor"
12:43 DSÖ açıkladı: Hantavirüs salgınında sona yaklaşılıyor
11:01 Kanada uzatmalarda güldü: Kanada 1-0 Güney Afrika
AjansHaber Gündem İstanbul’da NATO Parlamenter Zirvesi 28 Haziran'da başladı

İstanbul’da NATO Parlamenter Zirvesi 28 Haziran'da başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi başladı.

Yayınlanma
14
İstanbul’da NATO Parlamenter Zirvesi 28 Haziran'da başladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi başladı. Zirveye 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerden üst düzey parlamenterler ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılıyor.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılması öncesinde gerçekleştirilen zirve, NATO üyesi ülkelerin parlamento başkanlarını İstanbul’da bir araya getirdi.

20 meclis başkanı İstanbul’da buluştu

Zirveye 20 meclis başkanının yanı sıra 3 meclis başkanvekili, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello, NATO Genel Sekreter Vekili Radmila Shekerinska, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ile müttefik ülkelerin ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katılıyor.

Arnavutluk, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, İtalya, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz ve Slovakya’dan meclis başkanları İstanbul’daki zirvede yer alıyor.

Parlamenter iş birliği vurgusu

NATO Parlamenter Asamblesi tarafından 2024 yılından itibaren ev sahibi ülkelerle iş birliği içinde düzenlenmeye başlanan zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde eşgüdümün güçlendirilmesi açısından önemli bir platform olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılarla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirve kapsamında verilecek resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve hitapta bulunması bekleniyor.

Baykar Milli Teknoloji Merkezi ziyareti

Program kapsamında katılımcılara Baykar Milli Teknoloji Merkezi’ne saha ziyareti gerçekleştirileceği, burada savunma teknolojileri ve yenilikçi projelere ilişkin bilgi verileceği kaydedildi.

Zirvenin, ABD ve Belçika’nın ardından üçüncü NATO Parlamenter Zirvesi olduğu bildirildi.

#nato
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi için trafik düzenlemesi açıklaması
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi için trafik düzenlemesi açıklaması
#Gündem / 26 Haziran 2026
Büyükelçi Balkan: "Türkiye, Avrupa güvenliğinin vazgeçilmez aktörü"
Büyükelçi Balkan: "Türkiye, Avrupa güvenliğinin vazgeçilmez aktörü"
#Ekonomi / 24 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
Spor
2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor
2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor
Gündem
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır’da silahlı suç örgütüne operasyon: 15 kişi tutuklandı
Diyarbakır’da silahlı suç örgütüne operasyon: 15 kişi tutuklandı
Seferihisar soruşturmasında Başkan Yetişkin dahil birçok kişi adliyeye sevk edildi
Seferihisar soruşturmasında Başkan Yetişkin dahil birçok kişi adliyeye sevk edildi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.