26 Haziran 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
23:15 Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
18:35 Oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İhracatçılarımız Türkiye’nin küresel vizyonunun taşıyıcısıdır”
AjansHaber Gündem Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi için trafik düzenlemesi açıklaması

Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi için trafik düzenlemesi açıklaması

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz’da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi kapsamında uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu. Açıklamada, metro ve toplu taşıma hizmetlerinin büyük ölçüde normal şekilde süreceği belirtilirken, vatandaşlara alternatif güzergahları takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Yayınlanma
14
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi için trafik düzenlemesi açıklaması
KAYNAK: (AA)

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi kapsamında uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, zirve süresince güvenliğin sağlanması ve trafik akışının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli planlamaların tamamlandığı, vatandaşların günlük yaşamının en az düzeyde etkilenmesi için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Yayalara kısıtlama uygulanmayacak

Açıklamada, il genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağı belirtilerek, araç trafiğine tamamen kapatılan güzergahlarda kontrollü yaya geçişlerine izin verileceği ifade edildi.

Toplu ulaşım hizmetlerinde ise araç trafiğine tamamen kapatılacak yollar dışında herhangi bir kısıtlama planlanmadığı kaydedildi.

Metro ve Ankaray hizmet vermeye devam edecek

Valilik, metro ve Ankaray seferlerinin normal şekilde sürdürüleceğini, ancak zirve boyunca Ankaray Bahçelievler İstasyonu ile Söğütözü Metro İstasyonu’nda yolcu iniş ve binişlerinin yapılmayacağını duyurdu.

İş yerlerine yönelik herhangi bir faaliyet kısıtlamasının da öngörülmediği bildirildi.

Alternatif güzergahlar takip edilmeli

Açıklamada, zirve süresince araç kullanacak vatandaşların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita.iletisim.gov.tr adresi üzerinden araç trafiğine ilişkin düzenlemeleri ve alternatif güzergahlardaki güncellemeleri takip etmeleri tavsiye edildi.

Valilik, vatandaşlardan zirve boyunca alınan trafik ve güvenlik tedbirlerine hassasiyetle uymalarını ve güncel bilgilendirmeleri yalnızca resmi açıklamalar üzerinden takip etmelerini istedi.

#Ankara
#başkent
#nato
Büyükelçi Balkan: "Türkiye, Avrupa güvenliğinin vazgeçilmez aktörü"
Büyükelçi Balkan: "Türkiye, Avrupa güvenliğinin vazgeçilmez aktörü"
#Ekonomi / 24 Haziran 2026
NATO Zirvesi öncesi Ankara’da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı
NATO Zirvesi öncesi Ankara’da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı
#Gündem / 24 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı hizmete açıldı
İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı hizmete açıldı
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı
Spor
Portekiz farklı kazandı, Ronaldo tarihe geçti
Portekiz farklı kazandı, Ronaldo tarihe geçti
DENEME KATEGORİSİ
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Fidan: “NATO Zirvesi tarihi bir dönüm noktası olacak”
Bakan Fidan: “NATO Zirvesi tarihi bir dönüm noktası olacak”
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 549 şüpheli gözaltına alındı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 549 şüpheli gözaltına alındı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.