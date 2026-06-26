Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi için trafik düzenlemesi açıklaması

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi kapsamında uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, zirve süresince güvenliğin sağlanması ve trafik akışının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli planlamaların tamamlandığı, vatandaşların günlük yaşamının en az düzeyde etkilenmesi için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Yayalara kısıtlama uygulanmayacak

Açıklamada, il genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağı belirtilerek, araç trafiğine tamamen kapatılan güzergahlarda kontrollü yaya geçişlerine izin verileceği ifade edildi.

Toplu ulaşım hizmetlerinde ise araç trafiğine tamamen kapatılacak yollar dışında herhangi bir kısıtlama planlanmadığı kaydedildi.

Metro ve Ankaray hizmet vermeye devam edecek

Valilik, metro ve Ankaray seferlerinin normal şekilde sürdürüleceğini, ancak zirve boyunca Ankaray Bahçelievler İstasyonu ile Söğütözü Metro İstasyonu’nda yolcu iniş ve binişlerinin yapılmayacağını duyurdu.

İş yerlerine yönelik herhangi bir faaliyet kısıtlamasının da öngörülmediği bildirildi.

Alternatif güzergahlar takip edilmeli

Açıklamada, zirve süresince araç kullanacak vatandaşların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita.iletisim.gov.tr adresi üzerinden araç trafiğine ilişkin düzenlemeleri ve alternatif güzergahlardaki güncellemeleri takip etmeleri tavsiye edildi.

Valilik, vatandaşlardan zirve boyunca alınan trafik ve güvenlik tedbirlerine hassasiyetle uymalarını ve güncel bilgilendirmeleri yalnızca resmi açıklamalar üzerinden takip etmelerini istedi.