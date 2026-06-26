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AjansHaber Gündem Bakan Fidan: “NATO Zirvesi tarihi bir dönüm noktası olacak”

Bakan Fidan: “NATO Zirvesi tarihi bir dönüm noktası olacak”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada’nın başkenti Ottawa’da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile düzenlediği ortak basın toplantısında, yaklaşan NATO Zirvesi’nin tarihi önem taşıdığını belirterek, ittifak ülkelerinin alacağı kararların yeni dönemde belirleyici olacağını söyledi.

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Bakan Fidan: “NATO Zirvesi tarihi bir dönüm noktası olacak”
KAYNAK: (AA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada’nın başkenti Ottawa’da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda yaklaşan NATO Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, zirvenin kritik kararların alınacağı tarihi bir toplantı olacağını vurguladı.

“Bu tarihi bir zirve olacak”

NATO Zirvesi’ne ilişkin konuşan Fidan, “Bu tarihi bir zirve olacak. NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlar bu dönemde daha belirleyici olacak.” dedi.

Fidan, önümüzdeki ay Ankara’da gerçekleştirilecek zirvede savunma sanayisinin özel gündem maddeleri arasında yer alacağını belirterek, “Önümüzdeki ay Ankara’da yapılacak zirvede savunma sanayisiyle ilgili özel bir gündem olacak.” ifadelerini kullandı.

İran-ABD mutabakatı ve Lübnan açıklaması

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Fidan, “ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan’ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

Kanada ile stratejik ilişki vurgusu

Türkiye ile Kanada ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara değinen Fidan, “Türkiye ve Kanada ilişkilerini stratejik bir seviyeye taşıma kararı aldık ve bu çalışmalarımızı yürütüyoruz.” dedi.

Fidan ayrıca, Venezuela’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, “Venezuela’da depremde hayatını kaybedenler için üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Türkiye bu trajik zamanda Venezuelalıların yanındadır.” ifadelerini kullandı.

Anand: “Beklentilerin yüksek olduğu bir zirve olacak”

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ise Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne ilişkin, “Bu zirve gerçekten son derece beklentinin yüksek olduğu zirve olacak, çünkü savunma sanayisine odaklanılacak.” değerlendirmesinde bulundu.

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