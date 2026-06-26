26 Haziran 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
23:15 Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
18:35 Oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İhracatçılarımız Türkiye’nin küresel vizyonunun taşıyıcısıdır”
AjansHaber Gündem Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 549 şüpheli gözaltına alındı

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 549 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 1037 şüpheliden 549’u yakalandı.

Yayınlanma
14
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 549 şüpheli gözaltına alındı
KAYNAK: (AA)

Operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirilirken, yaklaşık 28 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.

Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik yürütülen kapsamlı operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 53 cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında 1037 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Güvenlik güçlerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda şüphelilerden 549’u yakalanarak gözaltına alındı.

16 şüpheli tutuklandı

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 16’sı tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, kesici alet, uyuşturucu madde, change araç parçaları, senetler, alacak-verecek kayıtlarının tutulduğu defterler, para, ziynet eşyaları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca 6 şüpheliye ait yaklaşık 28 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Öte yandan, Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#operasyon
İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 51 gözaltı
İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 51 gözaltı
#Gündem / 26 Haziran 2026
İstanbul merkezli ilaç kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli ilaç kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı
#Gündem / 24 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı hizmete açıldı
İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı hizmete açıldı
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı
Spor
Portekiz farklı kazandı, Ronaldo tarihe geçti
Portekiz farklı kazandı, Ronaldo tarihe geçti
DENEME KATEGORİSİ
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
İslamabad Mutabakatı ABD-İsrail’i karşı karşıya getirdi
İslamabad Mutabakatı ABD-İsrail’i karşı karşıya getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadir İnanır için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadir İnanır için başsağlığı mesajı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.