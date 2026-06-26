Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 549 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirilirken, yaklaşık 28 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.

Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik yürütülen kapsamlı operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 53 cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında 1037 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Güvenlik güçlerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda şüphelilerden 549’u yakalanarak gözaltına alındı.

16 şüpheli tutuklandı

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 16’sı tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, kesici alet, uyuşturucu madde, change araç parçaları, senetler, alacak-verecek kayıtlarının tutulduğu defterler, para, ziynet eşyaları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca 6 şüpheliye ait yaklaşık 28 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Öte yandan, Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.