Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İhracatçılarımız Türkiye’nin küresel vizyonunun taşıyıcısıdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ihracatın ekonomik büyümedeki rolünü, küresel rekabet gücünü ve yeni hedefleri değerlendirerek Türkiye’nin üretim ve ticaretteki yükselişine dikkat çekti.

İhracatçılara tebrik ve teşekkür

Törende sektör temsilcilerine hitap eden Erdoğan, ihracatçıların emeğine vurgu yaparak konuşmasına başladı:

“Ödül alacak firmalarımızı ve sektör birincisi iş insanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Birazdan aktaracağımız rakamların her kuruşunun nasıl kazanıldığını, hangi zorlu mücadelelerin verildiğini ancak bunun derdiyle dertlenen bilir. Ticaretten gelen bir kardeşiniz olarak bu başarıların öyle kolay elde edilmediğini, azim, sabır, gayret, kabiliyet ve kararlılık gerektirdiğini çok iyi biliyoruz. Özellikle ihracat, günümüzde artık sadece mal alıp başka bir yere satmaktan ibaret bir faaliyet olmanın ötesindedir. Sizler kimi zaman bir ihracatçı, kimi zaman bir gönül elçisi, kimi zaman da Türkiye’nin önüne çıkarılan engelleri aşmak için mücadele eden birer serdengeçti olarak ülkemizin yükünü omuzluyorsunuz. Bu vesileyle TİM Başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve bugüne kadar TİM çatısı altında hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yol, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum. Bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğim.”

TİM’in yapısı ve ihracat vizyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisinin kapsamına dikkat çeken Erdoğan, ihracatın stratejik önemini şöyle anlattı:

“Değerli arkadaşlar, ülkemizdeki 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini ve 140 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan Türkiye İhracatçılar Meclisinin amacı, dış ticaretfazlası veren Türkiye hedefine ulaşmaktır. Dünyanın en ücra köşelerinden en rekabetçi pazarlarına kadar üzerinde Türkiye mührü taşıyan her üründe bu devasa ailenin alın teri, dinamizmi ve küresel vizyonu vardır. Türkiye’nin yıldan yıla artan başarı grafiği ortadadır. Türkiye’nin karşılaştığı çeşitli güçlülüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden, ufku ve gözleri açık herkes görebiliyor. Konjonktürel gerilimlerin gölgesinde 2025 yılında yüzde 3,6’lık büyüme, 2026 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2,5 oranında büyüme kaydettik. Kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız, 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı. Küresel mal ihracatındaki payımız binde 55’ten yüzde 1,04’e, hizmet ihracatımızdaki payımız da binde 89’dan yüzde 1,28’e ulaştı. İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor.”

Rekorlar ve teknoloji vurgusu

İhracatta nitelik dönüşümüne dikkat çeken Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama oldu. Ama 22 Mayıs tarihinde günlük ihracatta 2,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık. Tabii Türkiye’nin ihracatındaki artış sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da büyük bir gelişim gösteriyor. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız ise 114,4 milyar doları buldu. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk beş ayında yüzde 29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz. Bu rakamlar Türkiye’nin teknoloji yoğun ürünlere olan yöneliminin bir sonucu olarak gerçekleşti. Bu payın daha da artırılmasını hedefliyoruz.”

İhracatın yaygınlaştırılması ve hedefler

Erdoğan, ihracatın ülke geneline yayılmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bir diğer gündemimiz ihracatımızı ülke sathına yaymaktır. Bunda da hamdolsun önemli ilerlemeler kaydettik. Ocak-Mayıs döneminde 21 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Daha fazla ilimizi ihracatta pay sahibi kılmak için çalışmalarımız sürüyor. Şunu bir defa herkesin bilmesini temenni ederim. Etrafındaki onca sıkıntıya, çatışmaya ve krize rağmen dünyada ülkemizin ihracattaki bu hızlı yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır. Elbette buralarda durmayacağız. Mevcutla yetinmeyeceğiz. Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı daha uzak coğrafyalara doğru genişleterek, ihracatçımızın yeni ihtiyaçlarını karşılayacak yeni imkanlar geliştirerek, artan ihracatımızın hızına ve ihtiyaçlarına uygun finansmanı sağlayacak yeni mekanizmalarla bu başarı hikayesini daha da ileriye taşıyacağız. İnşallah bunu da 23 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte başaracağız.”

Devlet desteği ve dış ticaret politikası

Erdoğan, ihracatçılara sağlanan desteklere ilişkin şunları söyledi:

“Limanlarımızdan kalkan gemiler, sınırlarımızdan çıkan tırlar Türkiye’de üretilen ürünleri taşısın, kargo uçakları iş insanlarımız için çalışsın diye üzerimize düşeni yapıyoruz. İhracatımız için yeri geldi kendi bürokrasimizi hızlandırdık. Yeri geldi diğer ülkelerle müzakere ederek engelleri kaldırdık. Ne zaman bir devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelsem notlarımda ihracatçılarımızın, yatırımcılarımızın talepleri hep üst sıralarda yer alır. Mutlaka konuyu muhataplarımla görüşürüm. Ve çözümlerin ikili ticaret ilişkilerine yansıması için de arkadaşlarımı görevlendiririm. Daha sonra da bu görevlerin takibini çok sıkı bir şekilde yaparım. Diğer ülke liderleri de bizim bu tutumumuzu bildikleri için iş insanlarımıza kapılarını açmıştır. Türk iş dünyasının önünü açmak amacıyla serbest ticaret anlaşmalarından tercihli ticaret anlaşmalarına, yatırımların karşılıklı teşvikinden çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar sizleri destekleyecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk ve kuruyoruz. Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Ciddi potansiyel barındıran İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin toplam ihracatımızdaki payını ise yüzde 30 seviyesine çıkarmak için çalışıyoruz. Diğer taraftan taşımayı kolaylaştırmak için dijitalleşmenin tüm imkanlarını kullanarak gümrük süreçlerimizi sürekli hızlandırıyoruz. Ayrıca finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve erişilebilirliğinin artırılması için önemli adımlar atıyoruz.”

Finansman destekleri ve reeskont kredileri

Erdoğan, ihracat finansmanına ilişkin güncel verileri paylaşarak şöyle konuştu:

“Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme A.Ş. eliyle ihracat menzilimizi genişletecek destekleri kesintisiz sağlıyoruz. Eximbank’ın sermayesini 13,8 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardık. Bankamızın kredi ve sigorta desteği bu yılın ilk beş ayında yüzde 31 artışla 26 milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda bankamız 60 milyar dolarlık destekle rekor kıracak. Öte yandan faaliyetlerine yakın zamanda başlayan Türk Ticaret Bankası, 2025 yılında ihracatçılarımıza 76,3 milyar lira finansman desteği verdi. İhracatı Geliştirme A.Ş. ise 2025 yılı sonu itibarıyla ihracatçılarımızın 228 milyar liralık kredisine 200 milyar lira değerinde kefalet sağladı. Merkez Bankamızın kullandırdığı reeskont kredileri son bir yılda 1 trilyon 300 milyar lira oldu. Öte yandan başta Avrupa pazarı olmak üzere küresel pazarların içinde bulunduğu olumsuz atmosfer sebebiyle yaşanan zorlukların farkındayız. Özellikle bu güçlükleri aşmanıza yardımcı olmak gayesiyle ihracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği sunuyor, üretim ve rekabet güçlerini destekliyoruz.”

Yeni reeskont kredisi kararı

Erdoğan, ihracatçılara yönelik yeni finansman adımını şöyle duyurdu:

“Bu vesileyle sevindirici bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. Bir diğer ifadeyle, üç yıl önce 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Küresel konum vurgusu

Konuşmasını Türkiye’nin uluslararası konumuna ilişkin değerlendirmelerle tamamlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik ve sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Etkileyecektir ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye’si de değildir. Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardır. Küresel krizlerle her yüzleşmemizi siyasi ve ekonomik kazanımlara dönüştürecek bir yaklaşımla hareket ederek ihracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çıtasını çok daha yükseklere çıkaracağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bir kez daha Türkiye İhracatçılar Meclisimizin genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. İhracatın Şampiyonları Ödülüne layık görülen firmalarımızı ve iş insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.”