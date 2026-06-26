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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan karne alan öğrencilere tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan karne alan öğrencilere tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne alan öğrencileri, ailelerini ve eğitim camiasını tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan karne alan öğrencilere tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karne heyecanı yaşayan öğrencilere yaz tatili mesajı verdi.

Öğrencilere yaz tatili mesajı

Paylaşımında öğrencilere ve ailelerine hitap eden Erdoğan, “Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum.” ifadelerini kullandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi

Milyonlarca öğrenci, karnelerini alarak 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlarken, öğrenciler yaz tatiline başladı.

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