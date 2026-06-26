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AjansHaber Gündem İzmir merkezli 6 ilde ‘change’ araç operasyonu: 14 otomobile el konuldu

İzmir merkezli 6 ilde ‘change’ araç operasyonu: 14 otomobile el konuldu

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerinin çalıntı veya kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen araçlara aktarılmasıyla oluşturulan “change” araçlara yönelik operasyonda 14 otomobil ve 6 motor ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir merkezli 6 ilde ‘change’ araç operasyonu: 14 otomobile el konuldu
KAYNAK: (AA)

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçlarına ilişkin teknik takip ve saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Ağır hasarlı araçların kimliklerini kullandılar

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, ağır hasarlı ve yeniden trafiğe çıkamayacak araçların kimlik bilgilerini çalıntı ya da kaçak yollarla ülkeye getirilen araçlara aktardıkları, bu yöntemle araçları satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

6 ilde eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir, İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 14 lüks otomobil ile 6 otomobil motoruna el konuldu.

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