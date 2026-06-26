Mahkemeden emsal karar: Asiye’yi yaralayan pitbullar “silah” sayıldı

Gaziantep 27. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, 22 Aralık 2021’de Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Asiye Ateş’in iki pitbullun saldırısı sonucu ağır yaralandığı hatırlatıldı.

Pitbullar “silah” olarak değerlendirildi

Mahkeme gerekçesinde, sanıkların “olası kastla yaralama” suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği belirtilerek, saldırıda kullanılan pitbulların Türk Ceza Kanununun 6. maddesi kapsamında silah niteliğinde olduğuna hükmedildi.

Kararda, pitbulların ağızlıksız ve tasmasız şekilde dolaştırılmasının yasak olmasına rağmen sanıkların bu kuralları bilinçli olarak ihlal ettiği ve mağdur çocuğun ağır şekilde yaralanmasına neden oldukları vurgulandı.

Kamera kayıtları silinmiş

Gerekçeli kararda, olayın ardından siteye ait güvenlik kamerası görüntülerinin uzaktan erişimle silindiği, bu işlemin site yöneticisi Mustafa E’nin talimatıyla gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Mahkeme ayrıca sanıkların köpeklerin sahipliğini reddeden savunmalarına, dosyadaki fotoğraflar, tanık beyanları ve diğer deliller nedeniyle itibar etmedi.

İndirim uygulanmadı

Kararda, pitbulların küçük çocuğa uzun süre saldırdığı, mağdurun kendisini savunamayacak durumda olması nedeniyle cezaların artırıldığı ifade edildi.

Sanıkların pişmanlık göstermemeleri nedeniyle de lehlerine herhangi bir ceza indirimi uygulanmadığı kaydedildi.

6 sanığa hapis cezası verilmişti

Mahkeme, 3 Nisan’da açıkladığı kararında site yöneticisi Mustafa E, Mustafa Y, Süheyla K, Zeliha C. ve Zeynep C’yi “olası kastla yaralama” suçundan 6’şar yıl hapis cezasına çarptırmış, Mahmut E’ye ise delilleri yok etme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.