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AjansHaber Videolar Gündem Ankara’da faciayı fırıncı önledi: Kontrolden çıkan kamyoneti içine atlayarak durdurdu

Ankara’da faciayı fırıncı önledi: Kontrolden çıkan kamyoneti içine atlayarak durdurdu

Ankara’nın Mamak ilçesinde el freni çekilmeden bırakıldığı iddia edilen kamyonetin yokuş aşağı kontrolden çıkarak ilerlediğini gören bir fırıncı, hareket halindeki araca atlayıp durdurarak olası bir facianın önüne geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Nöbetçi Editör
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Olay, Mamak ilçesine bağlı Şahap Gürler Mahallesi’nde meydana geldi. Ekmek dağıtımı yaptığı sırada kontrolden çıkan bir kamyonetin yokuş aşağı savrulduğunu fark eden fırıncı Mesut Bakıcı, aracın içinde kimsenin bulunmadığını görünce harekete geçti. Kendi güvenliğini riske atan Bakıcı, şoför koltuğuna geçerek kamyoneti durdurmayı başardı.

Kamyonetin ilerlediği sırada park halindeki bir araca çarptığı ve maddi hasara yol açtığı öğrenildi. Bakıcı’nın müdahalesi sayesinde daha büyük bir kazanın önüne geçilirken, çevrede bulunan vatandaşlar da genç fırıncıyı takdir etti.

Yaşadığı anları anlatan Bakıcı, ekmek bırakmak için bir bakkala girdiğini, dışarı çıktığında ise kamyonetin üzerlerine doğru geldiğini gördüğünü söyledi.

Aracın kapısının açık olduğunu belirten Bakıcı, ilk anda tereddüt yaşadığını ancak ardından müdahale etmeye karar verdiğini ifade ederek, “Kendi canımı riske atarak aracı durdurmayı başardım. Büyük bir faciayı önledik. O sırada çevrede bisiklete binen çocuklar vardı. Belki de onların hayatını kurtardım” dedi.

Olay sonrası çevredeki vatandaşların kendisini tebrik ettiğini söyleyen Bakıcı, “Günün kahramanı ilan edildim. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Fırıncının olası bir faciayı önlediği anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


 

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