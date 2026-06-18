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AjansHaber Videolar Gündem Hatay'da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

Hatay'da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan bir kedi yaşamını yitirdi. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre, Çay Mahallesi’nde bulunan Ayakkabıcılar Çarşısı’nda dolaşan kedi, gece saatlerinde 6 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Sabah iş yerlerini açmak için çarşıya gelen esnaf, kedinin öldüğünü fark etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde köpeklerin kediye saldırdığı anlar yer aldı.

Çarşı esnafından Zeki Ölmez, hayatını kaybeden kediyi uzun süredir beslediklerini belirterek, bölgedeki sahipsiz köpeklerin zaman zaman insanlara ve diğer hayvanlara saldırdığını öne sürdü. Ölmez, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için köpeklerin barınaklara götürülmesini istedi.


 

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