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AjansHaber Gündem Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 8 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 8 ismin testi pozitif çıktı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında adli süreç devam ederken, soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda 8 şüphelinin test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 8 ismin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, sağlık kontrolleri için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Gözaltına alınanlar arasında Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim yer aldı.

Buradaki muayene ve kontrol işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli sürecin yürütülmesi için savcılığa sevk edildi.

Test sonuçları netleşti

Soruşturma dosyası kapsamında yapılan incelemelerde bazı şüphelilere ait test sonuçları da belirlendi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan analizlere göre Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Ali Efe Bezci, Oğuzhan Beker, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçlarının pozitif olduğu kayıtlara geçti.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada adli işlemlerin devam ettiği, elde edilen bulguların kapsamlı şekilde değerlendirileceği belirtildi. Soruşturmaya ilişkin yeni gelişmelerin ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

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