18 Haziran 2026 Perşembe
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AjansHaber Gündem Milli Güvenlik Kurulu toplandı: Gündemde İran, terörle mücadele ve NATO Zirvesi var

Milli Güvenlik Kurulu toplandı: Gündemde İran, terörle mücadele ve NATO Zirvesi var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yılın üçüncü kritik toplantısını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştiriyor. Saat 16.45’te başlayan toplantıda bölgesel güvenlik gelişmeleri, terörle mücadele ve NATO Zirvesi hazırlıkları ele alınıyor.

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Milli Güvenlik Kurulu toplandı: Gündemde İran, terörle mücadele ve NATO Zirvesi var

Toplantıda, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın bölgeye etkileri, devam eden diplomatik süreç ve İsrail’in bölgedeki faaliyetleri değerlendirilecek.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki gelişmeler görüşülecek

MGK’da, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail ve Fransa ile yürüttüğü askeri iş birlikleri ile Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alınacak. Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunmasına yönelik adımlar değerlendirilecek.

Terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek

“Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar, terör örgütlerine yönelik operasyonlar ile Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki son güvenlik durumu toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

NATO Zirvesi hazırlıkları da gündemde

MGK’da ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son durum ve temmuz ayında düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye’nin yürüttüğü hazırlıklar da ele alınacak.

#MGK
MGK bugün Beştepe’de toplanıyor
MGK bugün Beştepe’de toplanıyor
#Gündem / 18 Haziran 2026
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