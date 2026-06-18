DMM’den vatandaşlara “NATO Zirvesi” bahanesiyle siber dolandırıcılık uyarısı

DMM’nin açıklamasında, e-posta, SMS ve sosyal medya platformları üzerinden “Hesabınız askıya alınacak.” ve “24 saat içinde güvenlik doğrulaması yapın.” gibi ifadelerle kullanıcıların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarının isim, logo ve kurumsal kimlik unsurlarının taklit edilerek gönderilen iletilerin tamamen oltalama (phishing) amaçlı dolandırıcılık girişimleri olduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, vatandaşların ve kurum çalışanlarının resmi kanallar dışındaki talep ve iddialara itibar etmemeleri vurgulanarak şu sözlere yer verildi:

“Herhangi bir resmi kamu kurumunun, NATO Zirvesi gerekçesiyle vatandaşlardan ya da kurumsal çalışanlardan şüpheli bağlantılar üzerinden ‘güvenlik doğrulaması’ talep eden bir uygulaması kesinlikle bulunmamaktadır.”