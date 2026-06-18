Öğretmenini öldüren lise öğrencisine 37,5 yıl hapis cezası

Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığın öğretmen Fatma Nur Çelik’e yönelik eylemi nedeniyle “kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak sanığın suç tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ceza 24 yıl hapis olarak uygulandı. Mahkeme herhangi bir indirim yapmadı.

Diğer suçlardan 13 yıl 6 ay hapis

Mahkeme, sanığı olay sırasında yaraladığı ve saldırıda bulunduğu diğer mağdurlara yönelik çeşitli suçlardan da toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Saldırı sınıfta gerçekleşmişti

İddianameye göre olay, 2 Mart’ta Çekmeköy’deki okulda meydana geldi. F.S.B., öğretmen Fatma Nur Çelik’in ders verdiği sınıfa girerek herhangi bir tartışma yaşanmadan öğretmene sırtından birden fazla kez bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

“Saldırı öfke patlaması sonucu değil planlı gerçekleştirildi”

İddianamede saldırının ani bir öfke patlaması sonucu değil, aylar süren bir süreç sonunda planlı şekilde gerçekleştirildiği değerlendirmesine yer verildi. Sanığın dijital kayıtlarında kitlesel öldürme temalı içerikler izlediğinin tespit edildiği, ayrıca olay öncesinde rehberlik servisi ve sağlık kuruluşları tarafından takip edildiği belirtildi.

126 yıla kadar hapsi istenmişti

Savcılık, F.S.B. hakkında öğretmeni Fatma Nur Çelik’i öldürmesi ve diğer öğrenci ile öğretmenlere yönelik saldırıları nedeniyle çeşitli suçlardan toplam 126 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.