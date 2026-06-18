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AjansHaber Gündem Millet Kütüphanesi NATO Zirvesi nedeniyle geçici olarak kapatılacak

Millet Kütüphanesi NATO Zirvesi nedeniyle geçici olarak kapatılacak

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 4-9 Temmuz tarihleri arasında hizmet veremeyecek. 

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Millet Kütüphanesi NATO Zirvesi nedeniyle geçici olarak kapatılacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin geçici olarak kapatılacağı duyuruldu. Kütüphanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kapanış ve yeniden açılış tarihleri paylaşıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Değerli okuyucularımız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi dolayısıyla kütüphanemiz, 3 Temmuz Cuma gecesi saat 23.59’da kapanıp 10 Temmuz Cuma günü saat 09.00’da açılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

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