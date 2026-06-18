Yaz aylarında sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerine çıkacak

Türkiye genelinde yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Küresel ölçekte etkili olan El Nino hava olayı, Pasifik Okyanusu’ndaki deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkıyor ve dünya genelinde iklim sistemini etkiliyor.

El Nino’nun etkisiyle bazı bölgelerde kuraklık riski artarken, bazı bölgelerde ise aşırı yağış ve ani hava olayları görülebiliyor. Uzmanlar, bu durumun küresel sıcaklık rekorlarını tetikleyebileceğini belirtiyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), El Nino’nun haziran-ağustos döneminde görülme olasılığının yüksek olduğunu açıklarken, yılın ikinci yarısında etkisinin daha da güçlenebileceğine dikkat çekti. “Süper El Nino” ihtimalinin de gündemde olduğu ve etkinin kasım ayına kadar sürebileceği değerlendiriliyor.

Türkiye’de dolaylı etki bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, El Nino’nun Türkiye’yi doğrudan etkilemediğini ancak atmosfer dolaşımı üzerinden dolaylı etkiler oluşturduğunu ifade etti.

Çelik, bu kapsamda sıcaklıklarda artış ve yağışlarda azalma eğilimi görülebileceğini belirterek, özellikle temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi.

İç bölgelerde sıcaklık daha fazla hissedilecek

Uzmanlara göre sıcaklık artışı özellikle iç kesimlerde daha belirgin olacak. Yaz aylarında yağışların genel olarak mevsim normalleri civarında ya da altında gerçekleşmesi beklenirken, temmuz itibarıyla Türkiye’nin “yağışsız sezon” dönemine gireceği ifade ediliyor.

Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uzun vadeli tahmin haritalarını takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.