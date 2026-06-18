MGK bugün Beştepe’de toplanıyor

Toplantının ana gündem maddelerinden birini ABD ile İran arasında varılan mutabakat oluşturacak. Kurulda, anlaşmanın sahaya eksiksiz yansıtılması, müzakere sürecinin başarıyla sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirilecek.

İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları ile bölgedeki son gelişmeler de MGK’nın gündeminde yer alacak.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki gelişmeler değerlendirilecek

MGK’da Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta yaşanan son gelişmeler de ele alınacak. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail ile yakınlaşması ve Fransa ile imzaladığı askeri iş birliği anlaşmasının yansımaları görüşülecek.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatleri ile Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını korumaya yönelik atılacak adımlar masaya yatırılacak.

“Terörsüz Türkiye” süreci görüşülecek

Yurt içi ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar toplantının önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Kurulda, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesine yönelik çalışmalar ile Suriye ve Irak’taki son güvenlik durumu değerlendirilecek.

NATO Zirvesi hazırlıkları da masada

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye’nin hazırlıkları da ele alınacak.

Kurulda, Türkiye’nin bölgesel ve küresel güvenlik politikalarına ilişkin yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor.