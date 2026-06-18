Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet”, “suçtan elde edilen gelirin aklanması” ve “edimin ifasına fesat karıştırmak” suçlamaları yöneltiliyor.
5 kişi cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S.Ö., S.Ü. ve M.Ş. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Mahkeme tarafından, daha önce aynı soruşturmada tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer’in eşi Volkan Tuncer ile Dilara Aslan, Emine Büyükbıçak, Nezir Irkın ve Şevket Akkaya’nıntutuklanmasına karar verildi.
Şüphelilerden B.A. ile N. Tuncer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında alınan mahkeme kararı doğrultusunda, eski Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer’in, eşinin ve kayınvalidesinin tüm mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.