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AjansHaber Gündem ABD ve İran arasında “İslamabad Mutabakat Anlaşması” imzalandı

ABD ve İran arasında “İslamabad Mutabakat Anlaşması” imzalandı

Pakistan, ABD ile İran arasında varılan mutabakat metninin elektronik ortamda imzalandığını duyurdu. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacağı, ABD’nin ise deniz ablukasını kaldıracağı bildirildi.

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ABD ve İran arasında “İslamabad Mutabakat Anlaşması” imzalandı

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden diplomatik krizde önemli bir gelişme yaşandı. Pakistan yönetimi, iki ülke arasında hazırlanan “İslamabad Mutabakat Anlaşması”nın elektronik ortamda imzalandığını açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın diplomatik çözüm iradesinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, sürece katkı sunan Katar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’a teşekkür etti.

Trump anlaşmayı Versay Sarayı’nda imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın mutabakat zaptını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un onuruna Versay Sarayı’nda düzenlenen akşam yemeği sırasında imzaladığı bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın imzalanmasına ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşılırken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD Başkanı Trump, İran ile varılan mutabakat zaptını Fransa’da Versay’da imzaladı.”

Pakistan Başbakanı Şerif anlaşmanın ayrıntılarını açıkladı

Sürece ara buluculuk eden Pakistan’ın Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Mutabakatın iki ülkenin liderleri tarafından elektronik ortamda imzalandığını belirten Şerif, anlaşmanın diplomatik çözüm arayışına verilen desteği ortaya koyduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Bu anlaşmanın ilgili hükümetlerin en üst düzeyinde imzalanması, her iki tarafın da çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesine olan bağlılığını göstermektedir. İslamabad Mutabakat Anlaşması derhal yürürlüğe girecek ve ilk adım olarak İran, Hürmüz Boğazı’nı derhal yeniden açacak, ABD ise deniz ablukasını derhal kaldıracaktır.”

İsviçre’de resmi tören düzenlenecek

Anlaşmanın ardından teknik düzeyde yürütülecek görüşmeler için yeni bir takvim oluşturulduğunu belirten Şerif, Pakistan ve Katar’ın eş güdümünde resmi bir tören gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şerif, teknik görüşmelerin başlatılması amacıyla 19 Haziran 2026’da İsviçre’de resmi tören düzenleneceğini açıklayarak, süreçteki katkılarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti.

İran heyetine teşekkür

Şerif, anlaşmaya katkı sunan İranlı yetkililerin çabalarını da takdir ettiğini belirtti.

Açıklamasında İran lideri Mücteba Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin yer aldığı müzakere heyetinin çalışmalarına teşekkür eden Şerif, sürecin başarıyla sonuçlanmasında diplomatik çabaların etkili olduğunu vurguladı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’a teşekkür

Bölgesel ve uluslararası aktörlerin sürece sağladığı katkılara da değinen Şerif, özellikle Katar’ın yürüttüğü diplomatik girişimlere dikkat çekti.

Şerif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle, bu noktaya ulaşılmasına yardımcı olan Katar liderlerinin samimi çabalarını ve yapıcı katılımını takdir etmek isterim. Ayrıca, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır liderlerine, bu konudaki vazgeçilmez rolleri ve paha biçilmez katkıları nedeniyle büyük takdirlerimi sunarım.”

“Ortak refah için yeni bir temel oluşturulmalı”

Şerif, mutabakatın yalnızca iki ülke arasındaki ilişkiler açısından değil, bölgesel istikrar bakımından da önemli sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Anlaşmanın daha fazla anlayış, karşılıklı saygı ve ortak refah için kalıcı bir zemin oluşturmasını dileyen Şerif, açıklamasını iyi niyet mesajlarıyla tamamladı.

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