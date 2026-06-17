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AjansHaber Gündem Sosyal medyada suç örgütü propagandasına operasyon

Sosyal medyada suç örgütü propagandasına operasyon

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformlarında suç örgütlerini öven ve “tetikçilik” içerikli paylaşımlar yapan kişilere yönelik 54 ilde düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Sosyal medyada suç örgütü propagandasına operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin internet tabanlı iletişim platformlarında özel gruplar kurduğu, bu gruplar üzerinden kiralık tetikçi temin etmeye çalıştığı veya tetikçilik yapmak amacıyla ilan niteliğinde paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Amaç suç örgütlerini özendirmek

Yapılan incelemelerde şüphelilerin sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Güvenlik birimleri, şüphelilerin suç örgütleri arasındaki husumetleri sosyal medyaya taşıyarak suçun normalleştirilmesi algısını oluşturmayı ve dijital platformlar üzerinden örgütlere yeni eleman kazandırmayı amaçladığını değerlendirdi.

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