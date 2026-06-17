Sosyal medyada suç örgütü propagandasına operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin internet tabanlı iletişim platformlarında özel gruplar kurduğu, bu gruplar üzerinden kiralık tetikçi temin etmeye çalıştığı veya tetikçilik yapmak amacıyla ilan niteliğinde paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Amaç suç örgütlerini özendirmek

Yapılan incelemelerde şüphelilerin sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Güvenlik birimleri, şüphelilerin suç örgütleri arasındaki husumetleri sosyal medyaya taşıyarak suçun normalleştirilmesi algısını oluşturmayı ve dijital platformlar üzerinden örgütlere yeni eleman kazandırmayı amaçladığını değerlendirdi.