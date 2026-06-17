Bakan Fidan’a MGIMO’dan fahri doktora unvanı

Moskova’da düzenlenen törende MGIMO Rektörü AnatoliyTorkunov tarafından takdim edilen unvanı kabul eden Fidan, bunun yalnızca şahsına değil, Türkiye ile Rusya arasındaki köklü ilişkilere verilen bir değer olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

“Türkiye-Rusya ilişkilerine verilmiş bir saygı nişanesi”

Fidan, MGIMO’nun uluslararası ilişkiler alanında dünyanın saygın kurumlarından biri olduğunu belirterek, verilen unvan için üniversite yönetimine teşekkür etti.

Fidan, “Bu onuru benden öte Türkiye ile Rusya arasındaki köklü ilişkiye ve halklarımızı birbirine bağlayan karşılıklı anlayışa yönelik bir saygı nişanesi olarak kabul ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Rusya ortaklığına vurgu

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarih boyunca çeşitli sınamalardan geçtiğini ancak üst düzey diyalog ve iş birliğisayesinde güçlenerek sürdüğünü belirten Fidan, iki ülke arasındaki ortaklığın belirsizliklerin arttığı mevcut uluslararası ortamda daha da önem kazandığını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar doları aştığını ifade eden Fidan, enerji alanındaki stratejik iş birliğinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi projelerle derinleştiğini kaydetti.

Bölgesel krizler ve diplomasi mesajı

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinen Fidan, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın önemli bir rahatlama oluşturduğunu belirterek Türkiye’nin bu süreçte aktif rol oynadığını ifade etti.

Bölgede yaşanan gerilimlerin yeniden tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayan Fidan, “Bu krizin komşu ülkelerde yarattığı ciddi aksaklıklara tanık olduktan sonra, bölgemizin bir daha asla böyle bir gerilime maruz kalmaması gerektiğine kesin olarak inanıyoruz.” dedi.

Fidan, kalıcı güvenliğin dış aktörler tarafından dayatılamayacağını belirterek, gerçek istikrarın ancak bölgesel sahiplenme ve uzlaşıyla sağlanabileceğini söyledi.

Avrupa güvenliği değerlendirmesi

Avrupa güvenliğinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Rusya’nın dışlandığı bir güvenlik mimarisinin eksik kalacağını ifade etti.

“Rusya’nın bu yapıdaki yerine değinmeyen bir Avrupa güvenlik mimarisi eksik kalacaktır.” diyen Fidan, kalıcı istikrarın kıtanın temel aktörlerinden birini dışlayan bir anlayışla sağlanamayacağını kaydetti.

Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşı boyunca her iki tarafla da temaslarını sürdüren nadir ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Fidan, diplomasinin gücüne inanmaya devam ettiklerini ve bölgede barışın sağlanması için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını söyledi.

“Rusya, Türkiye için vazgeçilmez bir muhatap”

Karadeniz’den Kafkasya’ya, Orta Doğu’dan Avrasya’ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye ve Rusya’nın stratejik öneme sahip iki ülke olduğunu belirten Fidan, ortak coğrafyadaki istikrarın Ankara ile Moskova arasındaki sürekli diyalog ve iş birliğiyle korunabileceğini vurguladı.

Fidan, “Tüm bu bölgesel çabalarda Rusya, Türkiye için vazgeçilmez bir muhatap olmaya devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

MGIMO Rektörü’nden Fidan’a övgü

MGIMO Rektörü Anatoliy Torkunov ise üniversitenin akademik kurulunun, uluslararası iş birliği, barışın güçlendirilmesi ve halklar arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Fidan’a oy birliğiyle fahri doktora unvanı verilmesini kararlaştırdığını söyledi.

Torkunov, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin iki ülke halklarının çıkarlarına hizmet eden önemli bir iş birliği örneği olduğunu belirterek, Türkiye’nin uluslararası platformlardaki etkin rolüne dikkat çekti.

Diplomasi dünyasının önemli okullarından biri

1944 yılında kurulan ve Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren MGIMO, Rusya’nın en prestijli diplomasi okullarından biri olarak kabul ediliyor.

Üniversitenin mezunları arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve çok sayıda üst düzey diplomat bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim de daha önce MGIMO tarafından fahri doktora unvanı verilen isimler arasında yer alıyor.