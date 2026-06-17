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AjansHaber Gündem Türk ve İspanyol savunma sanayisinden Eurosatory 2026’da stratejik iş birliği

Türk ve İspanyol savunma sanayisinden Eurosatory 2026’da stratejik iş birliği

Eurosatory 2026 Fuarı kapsamında Türkiye ve İspanya arasında savunma ve havacılık alanında iş birliğini güçlendirecek anlaşmalar imzalandı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Türk ve İspanyol savunma sanayisinden Eurosatory 2026’da stratejik iş birliği

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’nden (OSSA) yapılan açıklamaya göre, Paris’te düzenlenen fuarda Türkiye ve İspanya savunma sanayileri arasında sektörel köprü kuracak protokoller hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar’ın da katıldığı imza töreni, sektör temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleştirildi.

Fuarcılık ve sanayi iş birliği

İlk protokol, NGF Fuarcılık AŞ ile Feria Valencia arasında imzalanarak iki ülkenin fuarcılık ve organizasyon tecrübesinin birleştirilmesini hedefledi.

İkinci iyi niyet anlaşması (MoU) ise OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi ile Valencia Hükümeti arasında imzalandı. Anlaşmayla savunma sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin ve ana yüklenici firmaların entegrasyonunun artırılması amaçlanıyor.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, anlaşmanın iki ülke arasında yalnızca ticari değil, uzun vadeli teknoloji ve ortak üretim köprüsü kuracağını belirterek, iş birliğinin ihracat potansiyeline katkı sağlayacağını ifade etti.

Ankara ve Valencia’da ortak organizasyon

Anlaşmalar kapsamında taraflar, 14-16 Ekim’de Ankara’da “IDA Türkiye Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri” ve 22-24 Eylül 2027’de Valencia’da “IDA İspanya Savunma ve Havacılıkta İşbirliği Günleri” etkinliklerini ortak şekilde düzenleyecek.

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