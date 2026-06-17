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AjansHaber Gündem Yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış bekleniyor

Yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış bekleniyor

Yurt genelinde önümüzdeki 3 gün boyunca kuvvetli yağışlı havanın etkili olması, ardından sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaptığı değerlendirmede yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 gün boyunca yağış geçişlerinin görüleceğini, diğer bölgelerde ise özellikle öğle ve akşam saatlerinde sağanakların etkili olacağını söyledi.

Çelik, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağış beklenmediğini belirtti.

“Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı”

Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağını ifade eden Çelik, “Gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu ve kuvvetli rüzgar hadiseleri görülebilir. Yağışın kısa sürede etkili olması nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz.” dedi.

3 büyükşehirde hava durumu

Çelik’in verdiği bilgiye göre Ankara’da 3 gün boyunca kuvvetli gök gürültülü yağış ve dolu riski bulunurken sıcaklık 30 dereceden 23-24 dereceye düşecek.

İstanbul’da havanın az bulutlu olacağı, cuma günü kısa süreli yağış görülebileceği ve sıcaklığın 25-27 derece civarında seyredeceği belirtildi.

İzmir’de ise yarın bazı ilçelerde yağış beklenirken sıcaklıkların 30-32 derece seviyelerinde olacağı ifade edildi.

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