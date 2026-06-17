İtalya’dan Baykar–Leonardo ortak girişimine onay

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Bakanlar Kurulu, iki şirket arasında kurulacak ve yüzde 50–50 ortaklıkla işleyecek yeni yapıya bazı şartlar eşliğinde yeşil ışık yaktı.

Kararın, İtalya’da “Altın Güç (Golden Power)” olarak bilinen ve stratejik sektörlerde devletin veto ve denetim yetkisi tanıyan mekanizma kapsamında alındığı belirtildi. Bu çerçevede, savunma ve kritik teknolojilere ilişkin bazı kısıtlamalar getirildiği aktarıldı.

NATO ve AB uyumu şartı

Haberlere göre hükümet, ortak girişimin faaliyetlerinin NATO ve Avrupa Birliği politikalarıyla uyumlu ülkelere yönlendirilmesini şart koştu. Ayrıca geliştirilecek teknolojilerde gizlilik ve ulusal güvenlik kriterlerinin korunacağı ifade edildi.

İtalyan basını, Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun projeye onay sürecinde aktif rol oynadığını yazarken, “LBA Systems” adı verilen ortak girişimin Mart 2025’te duyurulduğu, Haziran 2025’te ise resmi anlaşmanın imzalandığı hatırlatıldı.