17 Haziran 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:42 Dünya Kupası’nda VAR hakeminin hareketi tartışma yarattı
16:50 ABD’de Halkbank davası resmen kapandı
15:41 Avrupa’da temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
21:22 Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "İstanbul hazır, Türkiye hazır"
AjansHaber Gündem İtalya’dan Baykar–Leonardo ortak girişimine onay

İtalya’dan Baykar–Leonardo ortak girişimine onay

İtalya’da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin, Leonardo ile Baykar arasında insansız hava araçlarının geliştirilmesini öngören ortak girişime onay verdiği bildirildi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İtalya’dan Baykar–Leonardo ortak girişimine onay

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Bakanlar Kurulu, iki şirket arasında kurulacak ve yüzde 50–50 ortaklıkla işleyecek yeni yapıya bazı şartlar eşliğinde yeşil ışık yaktı.

Kararın, İtalya’da “Altın Güç (Golden Power)” olarak bilinen ve stratejik sektörlerde devletin veto ve denetim yetkisi tanıyan mekanizma kapsamında alındığı belirtildi. Bu çerçevede, savunma ve kritik teknolojilere ilişkin bazı kısıtlamalar getirildiği aktarıldı.

NATO ve AB uyumu şartı

Haberlere göre hükümet, ortak girişimin faaliyetlerinin NATO ve Avrupa Birliği politikalarıyla uyumlu ülkelere yönlendirilmesini şart koştu. Ayrıca geliştirilecek teknolojilerde gizlilik ve ulusal güvenlik kriterlerinin korunacağı ifade edildi.

İtalyan basını, Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun projeye onay sürecinde aktif rol oynadığını yazarken, “LBA Systems” adı verilen ortak girişimin Mart 2025’te duyurulduğu, Haziran 2025’te ise resmi anlaşmanın imzalandığı hatırlatıldı.

#baykar
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı
Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
Ekonomi
Bakan Kacır: "Yapay zeka yatırımları için 3 milyar dolarlık kamu desteği sağlayacağız"
Bakan Kacır: "Yapay zeka yatırımları için 3 milyar dolarlık kamu desteği sağlayacağız"
Gündem
Türk savunma sanayisi Eurosatory 2026’da güçlü katılımla sahnede
Türk savunma sanayisi Eurosatory 2026’da güçlü katılımla sahnede
İstanbul’da 5 ilçede 10 saatlik su kesintisi
İstanbul’da 5 ilçede 10 saatlik su kesintisi
Bakanlıktan dip çamuru temizliği açıklaması: “İddialar tamamen yalan”
Bakanlıktan dip çamuru temizliği açıklaması: “İddialar tamamen yalan”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.