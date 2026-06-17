Bakanlıktan dip çamuru temizliği açıklaması: “İddialar tamamen yalan”

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmasının dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olduğu belirtilerek, sürecin bilimsel yöntemler doğrultusunda yürütüldüğü vurgulandı.

“Her aşaması bilimsel temele dayanıyor”

Açıklamada, “Sözcü gazetesinde bugün yer alan ‘İzmit Körfezi’nde yapılan dip çamuru temizliğine’ ilişkin iddialar tamamen yalandır. İzmit Körfezi’nde dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan dip çamuru temizliği çalışmasının her aşaması bilimsel temele dayanmakta; TÜBİTAK-MAM, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Kocaeli Üniversitesinin koordinasyonunda gerçekleşmektedir.” ifadelerine yer verildi.

“Dip çamuru ‘Tehlikesiz Atık’ olarak nitelendirilmiştir.”

Körfezden çıkarılan dip çamuruna ilişkin analiz sonuçlarının da paylaşıldığı açıklamada, “Haberdeki asılsız iddiaların aksine Körfez’den alınan dip çamuru yapılan analizlerle ‘Tehlikesiz Atık’ olarak nitelendirilmiştir.” denildi.

“Dere yataklarına değil, çorak alana depolanıyor”

Açıklamada ayrıca dip çamurlarının dere yataklarına döküldüğü yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Dip çamurları iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfını yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip, ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.” ifadeleri kullanıldı.