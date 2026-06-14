Bakan Kacır: "Yapay zeka yatırımları için 3 milyar dolarlık kamu desteği sağlayacağız"

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen İş’te Yapay Zeka Mezuniyet Töreni’nde konuşan Kacır, Türkiye’nin son yıllarda AR-GE, girişimcilik ve teknoloji alanlarında önemli bir kapasite oluşturduğunu ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarında yeni bir büyüme dönemine girdiğini belirterek, kamu destekleriyle özel sektör yatırımlarını hızlandıracaklarını açıkladı.

Teknoloji girişimlerinin sayısı 13 bini aştı

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 114 teknoparkta 13 binden fazla teknoloji girişiminin yer aldığını belirten Kacır, 1700’ün üzerinde AR-GE ve tasarım merkezinin de üretim ve inovasyona katkı sunduğunu söyledi.

AR-GE insan kaynağının son 23 yılda yaklaşık 11 kat artarak 311 bine ulaştığını kaydeden Kacır, AR-GE harcamalarının da 19,9 milyar dolar seviyesine yükseldiğini dile getirdi.

Yapay zeka eğitimleri tüm Türkiye’ye yayılacak

Yapay zekanın geleceğin en kritik teknoloji alanlarından biri olduğunu belirten Kacır, bu alanda insan kaynağını güçlendirmek amacıyla kapsamlı eğitim programları hazırladıklarını açıkladı.

İlk aşamada 81 ilde yapay zeka okuryazarlığı atölyeleri kurulacağını belirten Kacır, iki yıl içerisinde 5 milyon vatandaşın yapay zeka eğitimi almasının hedeflendiğini söyledi.

Kacır, aynı süreçte 100 bin yapay zeka uygulama profesyonelinin yetiştirileceğini ifade etti.

Kamu verileri girişimcilere açılacak

Yerli yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi için kamu kurumlarında bulunan veri kaynaklarının girişimcilere açılacağını belirten Kacır, en az 2 bin kamu veri setinin yapay zeka geliştiricilerinin kullanımına sunulacağını bildirdi.

Türkiye’nin kendi verisini kendi modelleriyle işleyebilen bir yapıya kavuşmasının stratejik önem taşıdığını vurgulayan Kacır, dijital egemenliğin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.

“Türkiye dijital merkez ülke olacak”

Veri merkezi kapasitesinin artırılması ve yapay zeka büyüme bölgelerinin kurulması için yeni teşvik mekanizmalarının devreye alınacağını belirten Kacır, Türkiye’nin bölgesel bir dijital merkez haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

Kacır, “Veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına yaklaşık 3 milyar dolarlık kamu kaynağı sunarak 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımını harekete geçireceğiz. Kamunun yatırım harcamalarının en az yüzde 2’sini yapay zeka projelerine yönlendireceğiz. Böylelikle ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde katma değer oluşturacağız.” dedi.

Yerli teknoloji kapasitesi yeni alanlara taşınıyor

Savunma sanayisinde elde edilen yerli ve milli teknoloji kabiliyetinin artık sivil teknolojilere de yansımaya başladığını belirten Kacır, yapay zeka, veri merkezleri ve ileri teknoloji yatırımlarının Türkiye’nin kalkınma hedeflerinde önemli rol oynayacağını kaydetti.