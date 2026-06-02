02 Haziran 2026 Salı
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu malını şahsi cüzdanı gibi kullananlara izin veremeyiz"
11:52 Bahçeli: "Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir"
11:47 Dünya Kupası için geri sayım: A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
10:18 Bakan Gürlek: “Yasa dışı bahis ve siber suç şebekelerine büyük darbe vuruldu”
AjansHaber Ekonomi Ticaret Bakanlığından devre tatil ve devre mülk uyarısı: 352 milyon lirayı aşan ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığından devre tatil ve devre mülk uyarısı: 352 milyon lirayı aşan ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığı, devre tatil ve devre mülk tesislerinin satış ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlık, yaşanan mağduriyetlerde tüketicilerin hak arama yollarını kullanmaları gerektiğini bildirdi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Ticaret Bakanlığından devre tatil ve devre mülk uyarısı: 352 milyon lirayı aşan ceza uygulandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, devre tatil ve devre mülk sistemlerinin her bütçeye hitap etmesi, dört mevsim kullanılabilmesi ve cazip fiyat seçenekleri sunması nedeniyle tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtildi. Sektörde faaliyet gösteren firmaların ise ücretsiz tatil vaadi ve benzeri yöntemlerle yoğun satış ve pazarlama faaliyetleri yürüttüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, bu alanda Bakanlığa çok sayıda şikayet ulaştığı belirtilerek, söz konusu başvurular doğrultusunda denetim ve incelemelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

21 firma hakkında savcılığa suç duyurusu

Bakanlık açıklamasında, yürütülen incelemeler kapsamında önemli yaptırımlar uygulandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yürütülen incelemelere istinaden 2023’ten bugüne kadar 21 firma hakkında düzenlenen 25 soruşturma raporu, Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmiş, 62 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmıştır. 3 firma hakkındaki denetim süreci ise devam etmektedir.”

Sözleşmeler dikkatle incelenmeli

Bakanlık, tüketicilerin imzaladıkları sözleşme, senet, vekaletname ve diğer belgeleri mutlaka okumaları gerektiğini vurgulayarak, belgelerde yer alan hususların kendilerine yapılan vaatlerle uyumlu olup olmadığını kontrol etmelerinin önem taşıdığını belirtti.

Açıklamada, devre tatil sektöründe tüketicilerin sıklıkla ücretsiz tatil kazandıkları vaadiyle tesislere davet edildiği, burada gerçekleştirilen yoğun pazarlama faaliyetleri sonucunda sözleşme imzalamaya yönlendirildikleri ifade edildi. Bu nedenle vatandaşların söz konusu davetlere katılmaları halinde kendilerine satış ve tanıtım yapılacağının bilincinde olmaları gerektiği kaydedildi.

Tüketicinin 14 günlük cayma hakkı bulunuyor

Bakanlık, satıştan en az bir gün önce sözleşmenin önemli unsurlarını içeren ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı.

Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkını kullanabileceği belirtilen açıklamada, tapu devri vaat eden sözleşmelerde cayma bildiriminin noter aracılığıyla yapılması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, yalnızca kullanım hakkı sağlayan devre tatil sözleşmelerinde yazılı bildirimin yeterli olduğu belirtilirken, 14 günlük cayma süresi dolmadan tüketicilerden herhangi bir ödeme talep edilemeyeceği ve borçlandırıcı belge alınamayacağı vurgulandı.

Uyuşmazlıklarda hakem heyeti ve mahkeme yolu

Bakanlık, tüketicilerin mağdur olmaları halinde 2026 yılı için değeri 186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemelerine başvurabileceklerini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce ara buluculuk sürecinin tamamlanmasının zorunlu olduğu belirtilirken, dolandırıcılık iddiaları gibi suç teşkil eden durumlarda ise Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurulması gerektiği ifade edildi.

#ticaret bakanlığı
Fahiş fiyat denetimlerinde milyonluk yaptırım: 1258 işletmeye ceza yağdı
Fahiş fiyat denetimlerinde milyonluk yaptırım: 1258 işletmeye ceza yağdı
#Gündem / 17 Mayıs 2026
Fahiş fiyat uygulayan işletmelere 96,6 milyon lira ceza
Fahiş fiyat uygulayan işletmelere 96,6 milyon lira ceza
#Gündem / 04 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Azerbaycan gazında yeni dönem: Türkiye’ye 15 yıllık dev tedarik anlaşması
Azerbaycan gazında yeni dönem: Türkiye’ye 15 yıllık dev tedarik anlaşması
Gündem
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Gündem
D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
Borsa İstanbul haftaya pozitif başladı
Borsa İstanbul haftaya pozitif başladı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.