Ticaret Bakanlığından devre tatil ve devre mülk uyarısı: 352 milyon lirayı aşan ceza uygulandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, devre tatil ve devre mülk sistemlerinin her bütçeye hitap etmesi, dört mevsim kullanılabilmesi ve cazip fiyat seçenekleri sunması nedeniyle tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtildi. Sektörde faaliyet gösteren firmaların ise ücretsiz tatil vaadi ve benzeri yöntemlerle yoğun satış ve pazarlama faaliyetleri yürüttüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, bu alanda Bakanlığa çok sayıda şikayet ulaştığı belirtilerek, söz konusu başvurular doğrultusunda denetim ve incelemelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

21 firma hakkında savcılığa suç duyurusu

Bakanlık açıklamasında, yürütülen incelemeler kapsamında önemli yaptırımlar uygulandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yürütülen incelemelere istinaden 2023’ten bugüne kadar 21 firma hakkında düzenlenen 25 soruşturma raporu, Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmiş, 62 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmıştır. 3 firma hakkındaki denetim süreci ise devam etmektedir.”

Sözleşmeler dikkatle incelenmeli

Bakanlık, tüketicilerin imzaladıkları sözleşme, senet, vekaletname ve diğer belgeleri mutlaka okumaları gerektiğini vurgulayarak, belgelerde yer alan hususların kendilerine yapılan vaatlerle uyumlu olup olmadığını kontrol etmelerinin önem taşıdığını belirtti.

Açıklamada, devre tatil sektöründe tüketicilerin sıklıkla ücretsiz tatil kazandıkları vaadiyle tesislere davet edildiği, burada gerçekleştirilen yoğun pazarlama faaliyetleri sonucunda sözleşme imzalamaya yönlendirildikleri ifade edildi. Bu nedenle vatandaşların söz konusu davetlere katılmaları halinde kendilerine satış ve tanıtım yapılacağının bilincinde olmaları gerektiği kaydedildi.

Tüketicinin 14 günlük cayma hakkı bulunuyor

Bakanlık, satıştan en az bir gün önce sözleşmenin önemli unsurlarını içeren ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı.

Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkını kullanabileceği belirtilen açıklamada, tapu devri vaat eden sözleşmelerde cayma bildiriminin noter aracılığıyla yapılması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, yalnızca kullanım hakkı sağlayan devre tatil sözleşmelerinde yazılı bildirimin yeterli olduğu belirtilirken, 14 günlük cayma süresi dolmadan tüketicilerden herhangi bir ödeme talep edilemeyeceği ve borçlandırıcı belge alınamayacağı vurgulandı.

Uyuşmazlıklarda hakem heyeti ve mahkeme yolu

Bakanlık, tüketicilerin mağdur olmaları halinde 2026 yılı için değeri 186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemelerine başvurabileceklerini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce ara buluculuk sürecinin tamamlanmasının zorunlu olduğu belirtilirken, dolandırıcılık iddiaları gibi suç teşkil eden durumlarda ise Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurulması gerektiği ifade edildi.