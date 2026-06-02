Sahte yatırım vurgunu operasyonu: 27 ilde 89 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin banka kurumsal kimliklerini taklit ederek yatırım uzmanları ve yöneticilere ait isim ile görselleri izinsiz kullandıklarını tespit etti.

60 milyar liralık işlem hacmi

Yapılan incelemelerde, zanlıların dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları aracılığıyla vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin kişisel ve şirket hesaplarında toplam 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu saptandı.

Bu tespitlerin ardından İstanbul merkezli 27 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

4,6 milyar liralık mal varlığına tedbir

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4 milyar 606 milyon lira değerindeki 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile bir akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı.

Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları hakkında bloke ve tedbir kararı uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.