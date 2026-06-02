02 Haziran 2026 Salı
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu malını şahsi cüzdanı gibi kullananlara izin veremeyiz"
11:52 Bahçeli: "Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir"
11:47 Dünya Kupası için geri sayım: A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
10:18 Bakan Gürlek: “Yasa dışı bahis ve siber suç şebekelerine büyük darbe vuruldu”
AjansHaber Gündem Sahte yatırım vurgunu operasyonu: 27 ilde 89 gözaltı

Sahte yatırım vurgunu operasyonu: 27 ilde 89 gözaltı

İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, dijital platformlar üzerinden kurdukları sahte yatırım grupları ve paravan şirketlerle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 89 şüpheli gözaltına alındı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Sahte yatırım vurgunu operasyonu: 27 ilde 89 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin banka kurumsal kimliklerini taklit ederek yatırım uzmanları ve yöneticilere ait isim ile görselleri izinsiz kullandıklarını tespit etti.

60 milyar liralık işlem hacmi

Yapılan incelemelerde, zanlıların dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları aracılığıyla vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin kişisel ve şirket hesaplarında toplam 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu saptandı.

Bu tespitlerin ardından İstanbul merkezli 27 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

4,6 milyar liralık mal varlığına tedbir

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4 milyar 606 milyon lira değerindeki 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile bir akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı.

Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları hakkında bloke ve tedbir kararı uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

#operasyon
Samsun’da kiralık araçta 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun’da kiralık araçta 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
#Gündem / 01 Haziran 2026
Buca Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Başkan Duman gözaltında
Buca Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Başkan Duman gözaltında
#Gündem / 01 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Gündem
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Gündem
D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu malını şahsi cüzdanı gibi kullananlara izin veremeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu malını şahsi cüzdanı gibi kullananlara izin veremeyiz"
CHP’li Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkında rüşvet iddiası dosyası Ankara’ya gönderildi
CHP’li Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkında rüşvet iddiası dosyası Ankara’ya gönderildi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.