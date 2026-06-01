Samsun’da kiralık araçta 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yapılan incelemede, uyuşturucu hapların taşındığı aracın kiralık olduğu belirlendi.
Araçta bulunan A.T. (39), D.Y. (31) ve R.Y. (23) gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yakalamanın son dönemde Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı uyuşturucu hap operasyonlarından biri olduğu belirtildi.